Партія Порошенка розробила хартію про необхідність вступу до НАТО

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що Євроатлантична хартія – план дій політичних сил, який прискорить вступ України до НАТО.

П'ятий президент України заявив це в зверненні на своїй сторінці у Facebook. "Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим", – впенвний він.

"Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", – зазначив Порошенко.

Петро Порошенко

З огляду на загрози, які нависли над Україною, лідер партії "Європейська солідарність" закликав патріотичні сили приєднатися до Євроатлантичної хартії.

"Саме тому "Європейська солідарність", наші дипломати і юристи, розробили фундаментальний документ – Євроатлантичну хартію. Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там – чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова фракції партії "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що після 21 квітня реваншисти переходять всі червоні лінії. Атакується фундамент української державності, значно укріпленої командою Порошенка за останні п'ять років: армія, мова, українська церква, а ще декомунізація, люстрація, енергетична незалежність та інші досягнення.

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