ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Партія Порошенка розробила хартію про необхідність вступу до НАТО

1.1тЧитати матеріал російською

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що Євроатлантична хартія – план дій політичних сил, який прискорить вступ України до НАТО.

П'ятий президент України заявив це в зверненні на своїй сторінці у Facebook. "Події розгортаються так, що повзучий проросійський реванш стає дедалі очевиднішим. Пролунала пропозиція надати російській мові статус офіційної на Донбасі. Але торгівля мовою не принесе Україні жодних дивідендів. І не зупинить Росію. Бо Росія прийшла не по Луганськ, не по Донецьк, і навіть не по Крим", – впенвний він.

"Головна мета реваншу – зупинити наш рух до членства в Євросоюзі та НАТО і повернути у сферу впливу Росії всю Україну, від Донбасу до Галичини. Росія розуміє, шо вступ України до цих двох союзів – це стовідсоткова гарантія миру, безпеки українців і незалежності країни. І ми це розуміємо", – зазначив Порошенко.

Новини
Порошенко: після повернення Росії у ПАРЄ може виникнути "ефект доміно"

Петро Порошенко

Петро Порошенко

З огляду на загрози, які нависли над Україною, лідер партії "Європейська солідарність" закликав патріотичні сили приєднатися до Євроатлантичної хартії.

"Саме тому "Європейська солідарність", наші дипломати і юристи, розробили фундаментальний документ – Євроатлантичну хартію. Це і як клятва, і як присяга, і як план узгоджених дій різних політичних сил з метою прискорити вступ України до НАТО. Там – чіткі зобов’язання, які вже нікому не дозволять вильнути хвостом у разі зміни політичної кон’юнктури. Ми розраховуємо, що до хартії приєднаються інші політичні сили. Лише спільними зусиллями ми досягнемо великої мети – миру й безпеки через членство в НАТО, добробуту – через вступ до ЄС", – зазначив Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова фракції партії "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що після 21 квітня реваншисти переходять всі червоні лінії. Атакується фундамент української державності, значно укріпленої командою Порошенка за останні п'ять років: армія, мова, українська церква, а ще декомунізація, люстрація, енергетична незалежність та інші досягнення.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
12
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Решетников Александр
Решетников Александр
Этого псевдопатриотического воя "Слава Украине" в вышиванках мы за 5 лет наслушались до рвотного рефлекса. Педрилыны прихвостни втирали народу очки, набивая собственную мошну. Герасимов в эпилоге перечислил все основные статьи дохода этой сволочи. Ровно дышим и ждем суда над этими подонками.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Конгениально! Предлагаю Петру Алексеевичу в дополнение к уже имеющимся эпохальным документам в срочном порядке мощно разработать Меморандум Об Отмене Бедности, Декларацию О Запрете Болезней и Ноту Об Аннулировании Российской Федерации. И тогда заживём! :)
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel