Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ
Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

4.4т Читати матеріал російською

Кандидат у народні депутати Сергій Притула віддав свій голос на позачергових виборах до Верховної Ради і насмішив українців своїм коментарем до події.

Фотографію та підпис український телеведучий виклав у Facebook: "Ми з Катрусею вже виконали свій обов'язок! А потім і проголосували", — написав він.

Фанати не залишилися байдужими і продовжили пікантний асоціативний ряд. "Голосно виконували обов'язок?" — запитав Валентин Хода в коментарях. На що Притула підіграв і відповів, натякаючи на свій вибір: "Так, что аж сусіди перекурили! А потім пішли голосувати!".

Сергій Притула з дружиною

Сергій Притула з дружиною

Facebook Сергій Притула

Новини
"Стріляєте холостими! На фіга ви в Раді?" Притула розгромив Мураєва у прямому ефірі

"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Притула замахнувся на спікера Ради.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Позачергові вибори у Верховну Раду 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Сергій Притула
Місце
Україна Київ
Теги
Выборы 2019 Партія Вакарчука "Голос"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
11
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel