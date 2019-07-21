"Аж сусіди перекурили!" Притула пікантно "виконав обов'язок" і розсмішив українців

Кандидат у народні депутати Сергій Притула віддав свій голос на позачергових виборах до Верховної Ради і насмішив українців своїм коментарем до події.
Фотографію та підпис український телеведучий виклав у Facebook: "Ми з Катрусею вже виконали свій обов'язок! А потім і проголосували", — написав він.
Фанати не залишилися байдужими і продовжили пікантний асоціативний ряд. "Голосно виконували обов'язок?" — запитав Валентин Хода в коментарях. На що Притула підіграв і відповів, натякаючи на свій вибір: "Так, что аж сусіди перекурили! А потім пішли голосувати!".
Сергій Притула з дружиною
Facebook Сергій Притула
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Притула замахнувся на спікера Ради.
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