Стрілянина в Піттсбургу: щонайменше четверо людей загинули

Невідомий розпочав стрілянину біля синагоги в американському Піттсбургу. Загинули щонайменше четверо людей. Підозрюваного затримано.Щонайменше четверо людей загинули в суботу, 27 жовтня, внаслідок стрілянини в американському місті Піттсбург, що у штаті Пенсильванія, інформує агенція AFP.

За повідомленням американських ЗМІ, інцидент трапився поблизу місцевої синагоги. За даними представників влади, жертвами стрілянини стали 12 людей, щонайменше четверо загинули.

Телеканал Fox раніше повідомив, що загинули четверо людей, а телеканал CBS поінформував про сімох загиблих і двох поранених правоохоронців. На місці інциденту працює спецпідрозділ поліції.

Правоохоронці повідомили, що підозрюваного затримано. За інформацією поліції, стрілок діяв самотужки.