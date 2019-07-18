"Стріляєте холостими! Нафіга ви в Раді?" Притула розгромив Мураєва в прямому ефірі

Шоумен і волонтер Сергій Притула, який балотується в Раду за списками партії "Голос", розкритикував лідера "Оппоблоку" Євгена Мураєва.

Інцидент стався в ефірі ток-шоу "Право на владу". Притула відповів на звинувачення нардепа в тому, що він не має політичного досвіду.

"Ви говорили, що читали мою біографію. Що я працював на будові, вантажником, посудомийником... У мене в кар'єрі було різне. Але мені, на відміну від вас, батько не міг дати на нафтопереробний бізнес. Я повинен був заробляти на життя сам", - сказав Притула.

"І якщо ви такий ефективний, то я запитаю ще раз: 167 законопроектів, які ви подавали за 4 роки роботи в Раді, і ні за один не проголосували... Ви стріляєте холостими. Нафіга ви в Раді, Мураєв? Що ви клоунаду розводите?" - запитав шоумен.

Після цього в студії почалася бурхлива дискусія за участю інших політиків, і в підсумку Мураєв відповів Притулі: "Ніхто не знає, хто ви".

Притула і Мураєв obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Притула і Мураєв влаштували скандал через висловлювання останнього про те, що про жителів окупованого Донбасу і переселенців нібито хвилюються тільки члени "Опозиційного блоку".

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