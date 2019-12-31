Під ялинку "слуги" аграрного комітету внесли "труну" до зали парламенту з похованням надії українців самостійно господарювати на власній землі – на розгляд Верховній Раді "відправили" президентський законопроект №2178-10. На черзі законопроект №2194 від тих же "слуг" та аграрних олігархів, який остаточно заб’є цвяхи в домовину українського селянства, Конституції і державності України – влада на селі, та і в країні, остаточно переходить до аграрних олігархів:

№2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” (прийнятий 13 листопада 2019 року);

№2194 “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (прийнятий 14 листопада 2019 року).

Завдяки більшості "слуг" в комітетові, законопроект №2178-10 буде внесено до розгляду в другому читанні в порушення частини 6 статті 16 Закону України, а саме про необхідність "розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, яка надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів". Пропозиції розглянуто не було, а обрано ті, які потрібні "слугам".

Депутати В.Івченко і Н.Шуфрич наголосили голові комітетові М.Сольського про його кримінальної відповідальність за порушення норм чинного законодавства.

Крім того, М. Сольським було порушено і меморандум укладений депутатами стосовно розгляду земельних законів, яким передбачалося виділення 2 хвилин на розгляд кожної поправки, про що зазначив В.Івченко.

Отже, перша частина стратегії, хоч і з порушеннями законів, поступово реалізується.

Голосування за законопроект №2178-10 орієнтовно може відбутися з 14 січня, хоча "слуги" можуть і пришвидшитися. Очікуємо певних дій в захист української землі і від опозиції.

Необхідно зазначити, що землю аграрні олігархи планують, а скоріше і будуть, скуповувати не дорожче 1000 -1200 доларів США, що обумовлено обмеженням граничною прибутковістю від землі та існуючими найкращими умовами для кредитування. Для зростання ціни на землю в таких умовах, також, не має підстав – зростання ціни може відбуватися тільки від зростання прибутковості від землі, яке малоймовірне. Очікування селян – власників землі щодо "продати землю і купити квартири" не будуть реалізовані, а з прийняттям ще і законопроекту №2194 і взагалі можуть забути про продаж: відповідно до нього землю власнику землі можна буде продавати тільки з дозволу орендаря.

Після реалізації таких пасток такого земельного реформування від "слуг", можна говорити, навіть, і про зниження цін на землю під впливом монополізацізії "слугами" контролю за земельними відносинами через так створений під них званий ринок землі.

Так що залишиться селянам продати землю за дешево і спробувати щастя "зростити" ціну за землю в легалізованих гральних закладах.

Попри те, що Законопроект №2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор" 19.12.2019 року проголосовано не було, бажання його проголосувати не пропало, про що свідчить завзятість, з якою відбулося закриття всіх гральних закладів в країні. Так що чекаємо спроб реалізувати і другу частину стратегії 2020.

Норми законопроекту №2285 передбачають, що гральні заклади будуть знову відкриті по всій країні і мільйони селян зможуть реалізувати свою вдачу з азартом.

Продай землю – програй гроші є логічною і послідовною стратегією "слуг".

Протидіяти такій зраді можливо тільки через усвідомлення і реалізацію безальтернативно найкращого варіанту реформування земельних відносин в інтересах держави і українського народу - перехід від користувальної (оренда землі, емфітевзис) до самостійного обробітку землі її власниками. Консолідація земель через об’єднання українців-власників землі – коротший та надефективний шлях для відновлення та розвитку сільського господарства, а від так до унеможливлення розпродажу української землі.

Перехід до консолідації земель можна зробити через створення Товариств власників землі.

В Товаристві звичайний власник землі становиться шанованим власником аграрного виробництва незалежно від віку чи фізичних можливостей.

Власники землі, а не орендар, через участь у Товаристві стануть головними на землі і диктуватимуть свої умови вже підрядникам. І через це самі стануть формувати свій прибуток.

Товариство власників землі це:

збільшення доходів від землі в 2-4 рази;

абсолютна неможливість рейдерства;

формування надійної бази для відтворення та розвитку виробництва;

нові високооплачувані робочі місця, створені власноруч власниками на селі – тваринництва та переробки сільгосппродукції; землі для себе і членів своїх родин;

забезпечення рідного села додатковими мільйонними надходженнями до бюджету рідної громади.

Участь у Товаристві дасть можливість селянину-власнику землі отримати споживче кредитування для вирішення нагальних побутових і медичних питань. Це значить, що землю не потрібно буде продавати (чи здавати в оренду на 49 років) орендареві, як це зараз. Товариство в термін до 10 років розрахується за кредитом свого учасника-власника землі як поручитель – власника землі і земля залишиться у власності селянина і його родини.

Формування Товариства власників землі, консолідація в них українців-власників, стане ключовим моментом у формуванні, зміні та перерозподілі виробничих процесів в інтересах українців. Сформуються нові умови для кредитування, інвестування та капіталовкладенні.

Самостійне господарювання через об’єднання власників земель – це не тільки швидкий механізм розвитку аграрної галузі, але й універсальний механізм вирішення накопичених соціально-економічних і національно-безпекових проблем та формування оптимального базису системно-стратегічних рішень для зростання економіки країни із випереджаючим темпом.

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