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24 грудня • оновлено в 20:58
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Страшніше, ніж НАТО: Лукашенко сказав, чого Путін повинен боятися в Україні

3.5т
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Росії слід боятися не вступу України в НАТО, а приходу до влади націоналістів.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Ехо Москви. При цьому він заявив, що вступ України в Альянс "не додасть безпеки" для РФ і Білорусі.

"Ви знаєте ці радикальні національні сили в Україні, ви знаєте ці батальйони, я не буду їх перераховувати, ви знаєте в Україні лідерів, які завжди готові очолити ось це шалене радикальне націоналістичне... Поки я не знаю, меншість це або їх багато в Україна. Ось це для вас буде страшніше, ніж НАТО", – заявив Лукашенко.

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Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко також пригрозив Росії війною з НАТО через посягання на Білорусь.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Mega Death
Mega Death
Словосочетание "боятся Украину" вызывает смех
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрите на Ютуб: Открытие железнодорожной части Крымского моста. Полное видео
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В своё время некоторые русские начали включать дурака, так и появились украинцы.
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Zhikharev Dmitry, И, к слову, именно такая позиция и есть признак национализма (русського)!!!
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Zhikharev Dmitry, Ага! Вот только вопрос номер 1: Что за страна Ukrein обозначенна на карте Евароазии в Британской Энциклопедии за 1768 г? Вопрос номер 2: С кем заключала Московия, договор в Переяславле в 1648 году. а затем и Польша ?? Вообще-то Инет не для недоумков...
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