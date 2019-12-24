Страшніше, ніж НАТО: Лукашенко сказав, чого Путін повинен боятися в Україні

Росії слід боятися не вступу України в НАТО, а приходу до влади націоналістів.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю Ехо Москви. При цьому він заявив, що вступ України в Альянс "не додасть безпеки" для РФ і Білорусі.

"Ви знаєте ці радикальні національні сили в Україні, ви знаєте ці батальйони, я не буду їх перераховувати, ви знаєте в Україні лідерів, які завжди готові очолити ось це шалене радикальне націоналістичне... Поки я не знаю, меншість це або їх багато в Україна. Ось це для вас буде страшніше, ніж НАТО", – заявив Лукашенко.

Лукашенко і Путін

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Лукашенко також пригрозив Росії війною з НАТО через посягання на Білорусь.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram