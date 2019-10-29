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29 жовтня • оновлено в 09:33
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"Страшні люди": Богдан розповів про зірвану зустріч Зеленського та Джуліані

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В Офісі президента України було прийнято рішення не зустрічатися з людьми, які представляли особистого адвоката голови США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів глава ОПУ Андрій Богдан.

"Дійсно, від усіх знайомих, друзів приходила інформація, що ці два адвокати, які працювали на Джуліані, хочуть з нами зустрітися. І різні люди рекомендували їх як дуже впливових. Ну, я теж адвокат, я розумію статусність тих чи інших особистостей, і нами було прийнято рішення, що ми не зустрічаємося з якими особами, які не наділені офіційним статусом", – пояснив він.

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Богдан підкреслив, що ні він, ні президент Зеленський не зустрічалися з представниками Джуліані.

"Ще з грудня минулого року ми дотримувалися цього правила, хоча іноді вимоги зустрітися були дуже критичні ... З поїздкою Джуліані ... коли був вивішений якийсь твіт, що ось "я не поїду в Україну, тому що там страшні-страшні люди в тієї Україні", ми просто і не планували з ним зустрічатися. Ніяких домовленостей не було, і ми навіть не знали, що він повинен прилетіти", – додав він.

Андрій Богдан

Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Андрій Богдан Рудольф Джуліані Володимир Зеленський Дональд Трамп
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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