"Страшні люди": Богдан розповів про зірвану зустріч Зеленського та Джуліані

В Офісі президента України було прийнято рішення не зустрічатися з людьми, які представляли особистого адвоката голови США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів глава ОПУ Андрій Богдан.

"Дійсно, від усіх знайомих, друзів приходила інформація, що ці два адвокати, які працювали на Джуліані, хочуть з нами зустрітися. І різні люди рекомендували їх як дуже впливових. Ну, я теж адвокат, я розумію статусність тих чи інших особистостей, і нами було прийнято рішення, що ми не зустрічаємося з якими особами, які не наділені офіційним статусом", – пояснив він.

Богдан підкреслив, що ні він, ні президент Зеленський не зустрічалися з представниками Джуліані.

"Ще з грудня минулого року ми дотримувалися цього правила, хоча іноді вимоги зустрітися були дуже критичні ... З поїздкою Джуліані ... коли був вивішений якийсь твіт, що ось "я не поїду в Україну, тому що там страшні-страшні люди в тієї Україні", ми просто і не планували з ним зустрічатися. Ніяких домовленостей не було, і ми навіть не знали, що він повинен прилетіти", – додав він.

Андрій Богдан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови повинно було стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віце-президента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американських виборів-2020.

Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимога про розслідування проти сім'ї екс-віце-президента США Джо Байдена.

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