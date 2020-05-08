Страховка буде, але не всім! Як Україна намагається захистити лікарів, які борються з COVID-19

У Верховній Раді взялися за фінансовий захист медиків: агиблих від COVID-19 лікарів прирівняли до воїнів зони ООС та гарантували виплати в сотні тисяч гривень.

При цьому під дію закону потрапили аж ніяк не всі борці з коронавірусів. "За бортом" залишилися сотні українських вірусологів, які продовжують боротьбу зі страшною недугою.

У чому суть страхування й за яких умов лікарі можуть отримати компенсацію від влади – розбирався OBOZREVATEL.

Сім'я отримує 1,5 млн грн

У парламенті 7 травня був прийнятий проєкт №3376-1. Це альтернативне рішення від фракції "Слуга народу", яке було протягнуто після скандалу з аналогічним за формою проєктом "Європейської Солідарності".

Якщо коротко – фракція "ЄС" підготувала ідею з компенсацією для лікарів в разі зараження коронавірусом. Під цей законопроєкт опозиційні фракції змогли скликати позачергове засідання парламенту, але не тут то було. У мережу потрапило листування глави "Слуги народу" Давида Арахамії з колегами по політсилі, де він пропонує подати свій проєкт закону і для отримання "політичних балів" проголосувати саме його.

Так у підсумку і вийшло. Ініціатива набрала 340 голосів "за". Суть прийнятої ідеї така:

Сім'я загиблого від COVID-19 медика отримає 1,5 млн грн (750 прожиткових мінімумів). Близькі родичі покійного лікаря прирівнюються до сім'ї загиблого на війні та отримують всі державні пільги;

Якщо лікар через коронавірус отримує ступінь інвалідності, йому з бюджету виплачують компенсацію в 600 тисяч грн (300 прожиткових мінімумів).

Це короткий, але дуже важливий проєкт допоможе соціально захистити тисячі членів сімей медиків, які вже постраждали від хвороби. За офіційними даними на початок березня, в Україні більше 2-х тисяч лікарів захворіли на COVID. По суті це кожен п'ятий інфікований. Тільки за 7 травня хворобу діагностували у 98 медпрацівників.

Особливу увагу в прийнятому законі викликала норма про можливу інвалідності у лікарів. Мовляв в світі ще ніде не діагностували інвалідність в разі коронавірусу. Про це, зокрема, заявив народний депутат 8-го скликання Борислав Береза.

"У ньому (законопроєкті) лікарю покладається 300 неоподатковуваних мінімумів доходів... якщо він отримає інвалідність від COVID-19. Але "слуги" не були б собою, якби все було просто. Справа в тому, що в світі немає поки нікого, хтось би отримав інвалідність внаслідок хвороби коронавірусу. Тому це закон ні про що. Він ніяк не допоможе лікарям і у них немає шансу отримати компенсацію через те, що вони захворіли на роботі...", – пише в своєму Telegram- каналі нардеп.

Йому парирує один з авторів ідеї, народний депутат від "Слуги народу" Галина Янченко. "Мається на увазі тривала втрата працездатності, викликана ускладненнями. Наприклад, фіброзом легенів", – розповіла в коментарі OBOZREVATEL Янченко.

Йдеться про рубцеву тканину, яка істотно впливає на працездатність людини й можливість дихати. Також доведено, що COVID-19 в окремих випадках призводить до зменшення легень і відмирання ділянок мозку.

Гроші отримають не всі

При всьому позитиві закону, під його дію на жаль, не потрапляють українські вчені-вірусологи. У країні десятки лабораторій, де в закритих приміщеннях фахівці вивчають аналізи з ПЛР-тестів. Мати одного з таких людей Валентина Залізко пояснює OBOZREVATEL, що цілий пласт фахівців не зможуть отримати компенсації в разі зараження.

"Як на мене – суми компенсації адекватні... Що цікаво – чи буде страхування для тих медпрацівників, які працюють не тільки з хворими, а саме з вивченням і аналізом вірусу. В цьому випадку у людини може з'явитися професійне зараження, хоча з людьми вона і не контактувавала", – сказала жінка.

До слова, син Валентини працює 12-14 годин на добу й без вихідних в одній з вітчизняних лабораторій. І таким людям також потрібен захист.

"Статистику, яку кожен день нам доносять на брифінгах чиновники, ми дізнаємося завдяки таким людям. Про них не пишуть в соцмережах, але ми повинні їм також бути вдячними за працю, як і нашим лікарям", – підкреслила в своєму Facebook жінка.