"Стояв на "похороні" Порошенка": Зеленському пригадали скандальне відео

Народний депутат України від БПП Олексій Гончаренко заявив, що всім, хто обурюється відеороликами, де Володимир Зеленський "потрапляє" під вантажівку, слід згадати і про ролик з "похороном" президента України від студії "Квартал 95".
Парламентарій підкреслив, що обидва ці медіапродукти вважає неприйнятними. Свою позицію він озвучив в кулуарах Верховної Ради для ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Особисто мені вони не сподобалися, хоча я дуже критично ставлюся до Зеленського як до кандидата у президенти. Однак, як людині, бажаю йому здоров'я і довгих років життя", — сказав Гончаренко, додавши, що не знає нічого про походження і авторів скандального кліпу із Зеленським.
Володимир Зеленський
Нардеп додав, що будь-які ролики, які принижують людину або демонструють її смерть, є неправильними. У контексті цієї ремарки він і нагадав про не менш гучні кадри "похорону" президента.
"Я би хотів нагадати інший ролик, який знімав Зеленський, — як він стоїть на похороні Порошенка. Зеленський в цьому брав особисто участь, тут ніхто не може сказати, що не знає, про що мова. Тому, мені здається, що такі речі принижують людину, а, значить, і всіх нас. Тому що ми всі це дивимось", — зазначив нардеп.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України" опубліковано відео, на якому вантажівка збиває кандидата у президенти Володимира Зеленського, а після показано білу доріжку з написом: "У кожного своя дорога".
Крім того, незабаром у соцмережах з'явилося продовження відео, яке починається словами: "З ним все добре".
Спікер передвиборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що опубліковане відео перебуває за межею здорового глузду і Кримінального кодексу.
У проекті "Європейське майбутнє України" заявили, що відео може бути актом диверсії з боку деяких працівників ресурсу.
У Міністерстві внутрішніх справ України засудили публікацію ролика. Представник відомства Артем Шевченко порівняв його з одним із епізодів серіалу "Слуга народу".
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