"Стояв на "похороні" Порошенка": Зеленському пригадали скандальне відео

Народний депутат України від БПП Олексій Гончаренко заявив, що всім, хто обурюється відеороликами, де Володимир Зеленський "потрапляє" під вантажівку, слід згадати і про ролик з "похороном" президента України від студії "Квартал 95".

Парламентарій підкреслив, що обидва ці медіапродукти вважає неприйнятними. Свою позицію він озвучив в кулуарах Верховної Ради для ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Особисто мені вони не сподобалися, хоча я дуже критично ставлюся до Зеленського як до кандидата у президенти. Однак, як людині, бажаю йому здоров'я і довгих років життя", — сказав Гончаренко, додавши, що не знає нічого про походження і авторів скандального кліпу із Зеленським.

Володимир Зеленський

Нардеп додав, що будь-які ролики, які принижують людину або демонструють її смерть, є неправильними. У контексті цієї ремарки він і нагадав про не менш гучні кадри "похорону" президента.

"Я би хотів нагадати інший ролик, який знімав Зеленський, — як він стоїть на похороні Порошенка. Зеленський в цьому брав особисто участь, тут ніхто не може сказати, що не знає, про що мова. Тому, мені здається, що такі речі принижують людину, а, значить, і всіх нас. Тому що ми всі це дивимось", — зазначив нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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