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"Стовпотворіння і жах": Зеленський запізнився на брифінг і не пустив 30 журналістів. Фото і відео

7.1тЧитати матеріал російською

На брифінг президента Володимира Зеленського у понеділок, 3 червня, не пустили десятки журналістів.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, на захід до Адміністрації президента не змогли потрапити близько 30 представників ЗМІ.

Зазначимо, що брифінг почався із 20-хвилинною затримкою і тривав близько 5 хвилин. Весь цей час черга із журналістів стояла в очікуванні, проте так і не змогла потрапити на брифінг.

"Жах, стовпотворіння просто якесь!" — прокоментував ситуацію один із черги.

Журналісти у АП

Журналісти у АП

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"Стовпотворіння і жах": Зеленський запізнився на брифінг і не пустив 30 журналістів. Фото і відео
"Стовпотворіння і жах": Зеленський запізнився на брифінг і не пустив 30 журналістів. Фото і відео
"Стовпотворіння і жах": Зеленський запізнився на брифінг і не пустив 30 журналістів. Фото і відео
"Стовпотворіння і жах": Зеленський запізнився на брифінг і не пустив 30 журналістів. Фото і відео
"Стовпотворіння і жах": Зеленський запізнився на брифінг і не пустив 30 журналістів. Фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Києві оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Україну у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Адміністрація Президента
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А чё, все по-новому, и ваще, очередь жива, с 4 утра
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0
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Бондарева Анастасия
Бондарева Анастасия
Мoя иcкренняя 6лaгoдapноcть всем тeм, кто пoказaл мне пpекрacный caйт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁jreorh Прocтo пpойдя пpостой oпpоc пoлyчилa пoчти пoлyгoдoвyю зарплaту)) Пользyйтесь, покa ecть возможность=)
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
у Вія очі закриті на 73%
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