"Стовпотворіння і жах": Зеленський запізнився на брифінг і не пустив 30 журналістів. Фото і відео

На брифінг президента Володимира Зеленського у понеділок, 3 червня, не пустили десятки журналістів.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, на захід до Адміністрації президента не змогли потрапити близько 30 представників ЗМІ.

Зазначимо, що брифінг почався із 20-хвилинною затримкою і тривав близько 5 хвилин. Весь цей час черга із журналістів стояла в очікуванні, проте так і не змогла потрапити на брифінг.

"Жах, стовпотворіння просто якесь!" — прокоментував ситуацію один із черги.

Журналісти у АП

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 червня президент України Володимир Зеленський на брифінгу у Києві оголосив, що другий президент України Леонід Кучма знову представлятиме Україну у тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

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