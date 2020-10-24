Сторінка Зеленського в Instagram стала недоступною в "день тиші"

Мирослав Семенюк Політика 12:01, 24.10.2020 Оновлено: 12:31, 24.10.2020

У суботу, 24 жовтня, став недоступним акаунт президента України Володимира Зеленського в Instagram.

Під час спроби потрапити на офіційну сторінку Зеленського з'являється повідомлення про помилку.

"На жаль, ця сторінка недоступна. Можливо, посилання, за яким ви перейшли, недійсне або сторінка видалена", – йдеться в повідомленні.

Можливо, у соцмережі стався збій, який збігся з "днем тиші" перед місцевими виборами в Україні. Також не виключено, що сторінка президента заблокована.

При цьому особиста сторінка Зеленського в Facebook продовжує працювати.

Скрін Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Facebook запідозрили в шпигунстві за користувачами Instagram. Керівництво соцмережі звинуватили в тому, що Instagram неправомірно використовував камери iPhone, спеціально для збору "цінних даних про користувачів".

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