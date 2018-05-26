Столтенберг: Засідання Ради НАТО-Росія відбудеться наступного тижня

У НАТО сподіваються й надалі вести діалог з Росією попри непрості відносини. Наступного тижня на засіданні Ради Росія-НАТО говоритимуть і про Україну, розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.Північноатлантичний альянс (НАТО) планує 31 травня провести наступне засідання Ради НАТО-Росія. Про це німецькому виданню Der Spiegel розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє тижневик у суботу, 26 травня.

За словами генсека Альянсу, НАТО потрібен подальший діалог з Росією, хоча він і непростий. Діалог важливий навіть попри напружені відносини між НАТО та Москвою, наголосив він. Під час засідання серед іншого йтиметься про Україну, прозорість у військовій сфері, зменшення ризиків та військові навчання. Ці теми обговорювали раніше, але вони досі залишаються актуальними, зазначив Столтенберг. Постійний перегляд відносин між НАТО та РФ важливий також і для того, щоб запобігти виходу інцидентів з-під контролю, додав генсек Альянсу.

Раду НАТО-Росія заснували 2002 року. Вона вважається важливою платформою для політичних переговорів між Альянсом і Росією. З червня 2014 по квітень 2016 діалог між військово-політичним блоком та РФ на рівні Ради НАТО-Росія не проводився, через припинення країнами-членами Альянсу будь-якої співпраці з Москвою у відповідь на анексію Криму та конфлікт на Сході України. Потім нерегулярні засідання відновилися. Останнє засідання відбулося восени 2017 року.