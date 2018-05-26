УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Столтенберг: Засідання Ради НАТО-Росія відбудеться наступного тижня

86

У НАТО сподіваються й надалі вести діалог з Росією попри непрості відносини. Наступного тижня на засіданні Ради Росія-НАТО говоритимуть і про Україну, розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.Північноатлантичний альянс (НАТО) планує 31 травня провести наступне засідання Ради НАТО-Росія. Про це німецькому виданню Der Spiegel розповів генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє тижневик у суботу, 26 травня.

За словами генсека Альянсу, НАТО потрібен подальший діалог з Росією, хоча він і непростий. Діалог важливий навіть попри напружені відносини між НАТО та Москвою, наголосив він. Під час засідання серед іншого йтиметься про Україну, прозорість у військовій сфері, зменшення ризиків та військові навчання. Ці теми обговорювали раніше, але вони досі залишаються актуальними, зазначив Столтенберг. Постійний перегляд відносин між НАТО та РФ важливий також і для того, щоб запобігти виходу інцидентів з-під контролю, додав генсек Альянсу.

Раду НАТО-Росія заснували 2002 року. Вона вважається важливою платформою для політичних переговорів між Альянсом і Росією. З червня 2014 по квітень 2016 діалог між військово-політичним блоком та РФ на рівні Ради НАТО-Росія не проводився, через припинення країнами-членами Альянсу будь-якої співпраці з Москвою у відповідь на анексію Криму та конфлікт на Сході України. Потім нерегулярні засідання відновилися. Останнє засідання відбулося восени 2017 року.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "Обозреватель".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги