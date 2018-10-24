Столтенберг: НАТО не планує розміщувати нові ядерні ракети в Європі

У НАТО не хочуть "нової гонки озброєнь", але поведінку Росії вважають загрозою і викликом, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Країни-члени НАТО планують обговорити ситуацію навколо Договору про РСМД.Північноатлантичний альянс не має наміру розміщувати більше ядерної зброї в Європі у відповідь на нову ракетну програму Росії, заявив у середу, 24 жовтня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми не хочемо нової холодної війни, - заявив генсек НАТО. - Ми не хочемо нової гонки озброєнь". Водночас Столтенберг висловився за необхідність оцінки всіх ускладнень, котрі нова російська ракета може нести безпеці країн НАТО, інформує AFP.

Коментуючи рішення президента США Дональда Трампа щодо виходу його країни з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД), генсек Альянсу визнав, що не всі члени НАТО підтримують це рішення. Водночас Столтенберг зазначив, що "поведінка Росії", а саме, розробка і розміщення нової ракети SSC-8 (російська назва системи 9М729) є "проблемою, загрозою і викликом". За словами генсека Альянсу, країни-члени НАТО на рівні послів обговорять ситуацію навколо ДРСМД. Така зустріч може відбутися вже в четвер.

Нагадаємо, що 20 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вийде з ДРСМД, однієї з найважливіших угод, укладених між США та СРСР у часи "холодної війни". На думку Трампа, Росія не дотримується угоди, розробляючи крилату ракету наземного базування 9M729 для комплексу "Іскандер".

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання.