Столтенберг: Інсценування смерті журналіста може зашкодити довірі до ЗМІ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи інсценування вбивства Бабченка, застеріг від негативних наслідків для довіри до ЗМІ, а також наголосив на ролі вільної та незалежної преси у боротьбі з фейковими новинами.Після інсценування убивства журналіста Аркадія Бабченка можуть бути негативні наслідки для довіри до ЗМІ, застеріг генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Мені шкода, що цей інцидент може підірвати довіру до вільної преси та може бути використаним для посилення пропаганди",- сказав Столтенберг у п'ятницю, 8 червня, у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн альянсу, повідомляє інформагенція AFP. Водночас генсек НАТО додав, що всі з полегшенням зустріли новину про те, що Бабченко живий.

За його словами, найкращим засобом проти фейкових новин є вільні та незалежні ЗМІ, які перевіряють факти та джерела. "Я твердо переконаний, що найкращий спосіб гарантувати, що ми не є жертвами фейкових новин, - це мати вільну та незалежну пресу", - сказав Столтенберг.

Як повідомлялося, увечері 29 травня поліція України повідомила про те, що у Києві застрелили відомого російського журналіста Аркадія Бабченка. Менше доби потому голова СБУ Василь Грицак розповів про спецоперацію свого відомства з імітації убивства журналіста задля порятунку Бабченка від замаху. Генпрокурор України Юрій Луценко стверджує, що імітація убивства Бабченка дозволила отримати список із 47 осіб в Україні, убивство яких хотіли здійснити "в інтересах російського замовника".