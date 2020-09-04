Присвоєння довічної стипендії батькові Зеленського – це "пострадянська дурість" чиновників, – адвокат

Батька президента України, професора Олександра Зеленського університет просив нагородити ще з 2017 року, а висування його на довічну стипендію в 2020-му – "пострадянська дурість" чиновників.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив адвокат Ростислав Кравець. Він не заперечує, що батько президента міг мати право отримати стипендію, але з огляду на родинні зв'язки, це політично некоректно. Крім того, розмір стипендії абсолютно незначний і син може матеріально допомагати батькові без державних коштів.

"Я думаю, що це висування відбулося через якусь пострадянську дурість, на яку страждають чиновники, що намагаються вислужитись перед начальством. Бо Володимир Зеленський, мені здається, був би проти цього, щоб не привертати до себе зайвої уваги. Визнання викладацьких заслуг від студентів набагато цінніше, ніж будь-які державні нагороди. А так виходить, що ця стипендія була більш вигідною для тих, хто висував Олександра Зеленського, ніж для нього самого", – підсумував Кравець.

Зі свого боку адвокат Артем Хмільник вважає, що тут йдеться про порушення статті 28 Закону про запобігання корупції, в якій якраз і говориться про конфлікт інтересів.

"Якщо президент як публічна особа ухвалює рішення, що може надати зиски його близьким людям, він зобов'язаний сповістити НАЗК і громадськість про можливий конфлікт інтересів. У НАЗК після цього повинні були провести перевірку й показати її результати – чи є конфлікт, чи його нема.

Я вважаю, що Офіс президента мав зробити це максимально прозоро – сказати, що висувають батька президента, показати всі документи, клопотання від університету. А так указ про стипендію просто зняли, коли побачили, який піднімається розголос. Шмигаль починає говорити постфактум про це питання, а не до його розгляду​​​​​​​", – сказав OBOZREVATEL Хмільник.

Зазначимо, скандал навколо стипендії як мінімум звернув увагу на занадто дрібний розмір виплат для видатних вчених – всього 1,5 прожиткового мінімуму (або понад 2,5 тис. грн). І це враховуючи, що такі стипендії отримують лише 100 вчених на всю країну.

Крім того, чиновники Кабінету міністрів, члени конкурсної комісії поставили президента в незручне становище. Університет просив нагородити Олександра Зеленського ще з 2017 року, але на заслуженого педагога з невеликого міста звернули увагу тільки після того, як його син став президентом.

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