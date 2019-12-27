"Стіна – не варіант": Вакарчук запропонував Зеленському свій "план Б" щодо Донбасу

Глава фракції "Голос", співак Святослав Вакарчук назвав неправильним можливе будівництво стіни на Донбасі, яке розглядається як альтернативний варіант плану президента Володимира Зеленського.

Свою думку він висловив у інтерв'ю OBOZREVATEL. Новоспечений політик запропонував свій сценарій розвитку подій.

"Стіна – поганий приклад і вона у мене асоціюється з "Берлінським муром", трохи не так, як це має бути. Що має бути, і це не план Б, а реалістичний варіант – зупинити вогонь на тривалий термін. Щойно ми зрозуміємо, що з двох боків не хочуть стріляти, тоді потрібно цю лінію розмежування правильно оформити", – пояснив він.

Вакарчук запропонував свій "план Б" щодо Донбасу Цензор.НЕТ

Для цього, вважає Вакарчук, українську армію з тимчасових місць дислокації треба перевести на спеціальні військові бази, після цього гарантувати припинення військових дій.

"Бо можна припинити вогонь, але бойові дії ні – вони можуть іти в тил, брати там заручників, проводити диверсії тощо. Тоді ми сідаємо за стіл переговорів всередині країни, думаємо, як вести переговори, повертати людей і території до нас", – аргументував він.

На думку політика, не можна паралельно стріляти і думати про місцеві вибори. "Україна не має права відмовлятися від жодного метра своєї території, але те, як ми буде домовлятися, має велике значення. Диявол криється в деталях", – резюмував Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помічник президента України Андрій Єрмак сказав, що країна може відгородитися від непідконтрольної частини Донбасу стіною.

Зеленський заявив, що зведення стіни є останнім планом для України.

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