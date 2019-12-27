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27 грудня • оновлено в 18:57
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"Стіна – не варіант": Вакарчук запропонував Зеленському свій "план Б" щодо Донбасу

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Глава фракції "Голос", співак Святослав Вакарчук назвав неправильним можливе будівництво стіни на Донбасі, яке розглядається як альтернативний варіант плану президента Володимира Зеленського.

Свою думку він висловив у інтерв'ю OBOZREVATEL. Новоспечений політик запропонував свій сценарій розвитку подій.

"Стіна – поганий приклад і вона у мене асоціюється з "Берлінським муром", трохи не так, як це має бути. Що має бути, і це не план Б, а реалістичний варіантзупинити вогонь на тривалий термін. Щойно ми зрозуміємо, що з двох боків не хочуть стріляти, тоді потрібно цю лінію розмежування правильно оформити", – пояснив він.

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Вакарчук запропонував свій "план Б" щодо Донбасу

Вакарчук запропонував свій "план Б" щодо Донбасу

Цензор.НЕТ

Для цього, вважає Вакарчук, українську армію з тимчасових місць дислокації треба перевести на спеціальні військові бази, після цього гарантувати припинення військових дій.

"Бо можна припинити вогонь, але бойові дії ні – вони можуть іти в тил, брати там заручників, проводити диверсії тощо. Тоді ми сідаємо за стіл переговорів всередині країни, думаємо, як вести переговори, повертати людей і території до нас", – аргументував він.

На думку політика, не можна паралельно стріляти і думати про місцеві вибори. "Україна не має права відмовлятися від жодного метра своєї території, але те, як ми буде домовлятися, має велике значення. Диявол криється в деталях", – резюмував Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну раз стена не вариант - прокопайте канал.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Не то,не то Вакарчук говорит.Писал бы лучше песни..Их,хотя бы можна было слушать,но этот брэд?!Сколько раз ВСУ"молчали",а по ним открывали огонь?Может ,хватит наступать на одни и те же грабли,горе-"политики"?
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. Талисман
. Талисман
Тупые клоуны и скоморохи окупровали Украину! Ещё один сраный стратег!
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