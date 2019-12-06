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6 грудня • оновлено в 15:22
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Стіна на Донбасі: Арахамія пояснив скандальну заяву Єрмака

1.5т
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Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав метафорою заяву помічника президента України Андрія Єрмака з приводу будівництва стіни на Донбасі.

"Це був метафоричний вислів", – процитував він слова самого Єрмака в ефірі телеканалу НАШ (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами Арахамії, 6 грудня відбулася зустріч глав фракції Верховної Ради з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і самим Єрмаком, які обговорювали майбутній саміт "нормандської четвірки". Під час розмови і зайшла мова про стіну на Донбасі.

Давид Арахамія та Андрій Єрмак

Давид Арахамія та Андрій Єрмак

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Нож Всвину
Нож Всвину
И так понятно. На Украине НИЧЕГО построить не могут.
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