Стіна на Донбасі: Арахамія пояснив скандальну заяву Єрмака

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав метафорою заяву помічника президента України Андрія Єрмака з приводу будівництва стіни на Донбасі.

"Це був метафоричний вислів", – процитував він слова самого Єрмака в ефірі телеканалу НАШ (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

За словами Арахамії, 6 грудня відбулася зустріч глав фракції Верховної Ради з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і самим Єрмаком, які обговорювали майбутній саміт "нормандської четвірки". Під час розмови і зайшла мова про стіну на Донбасі.

Давид Арахамія та Андрій Єрмак колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помічник президента України Андрій Єрмак в Лондоні заявив, що, якщо переговори в нормандському форматі не приведуть до врегулювання конфлікту на Донбасі, непідконтрольну частину території обгородять стіною. У МЗС РФ закликали "не спекулювати на негативних сценаріях розвитку подій", назвавши слова українського чиновника контрпродуктивними.

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