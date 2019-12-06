Стіна на Донбасі: Арахамія пояснив скандальну заяву Єрмака

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав метафорою заяву помічника президента України Андрія Єрмака з приводу будівництва стіни на Донбасі.
"Це був метафоричний вислів", – процитував він слова самого Єрмака в ефірі телеканалу НАШ (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
За словами Арахамії, 6 грудня відбулася зустріч глав фракції Верховної Ради з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і самим Єрмаком, які обговорювали майбутній саміт "нормандської четвірки". Під час розмови і зайшла мова про стіну на Донбасі.
Давид Арахамія та Андрій Єрмак
колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Помічник президента України Андрій Єрмак в Лондоні заявив, що, якщо переговори в нормандському форматі не приведуть до врегулювання конфлікту на Донбасі, непідконтрольну частину території обгородять стіною. У МЗС РФ закликали "не спекулювати на негативних сценаріях розвитку подій", назвавши слова українського чиновника контрпродуктивними.
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