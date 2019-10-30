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30 жовтня • оновлено в 08:25
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Стерли найважливіші фрази: стала відома скандальна інформація про розмову Зеленського з Трампом

4.3т Читати матеріал російською

У стенограмі переговорів президентів США й України Дональда Трампа й Володимира Зеленського є прогалини. У ній відсутні окремі фрази.

Про це повідомив чиновник Білого дому Олександр Віндман під час надання свідчень в Конгресі, передає The New York Times. Причому зниклі репліки стосуються Джо Байдена, конкурента чинного американського глави.

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Віндман повідомив, що не зміг додати деякі пропущені фрази в запис. Йдеться про згадку Зеленським газової компанії Burisma Holdings, до членів правління якої входив син Байдена Гантер, і твердження Трампа про існування записів ексвіцепрезидента Джо Байдена про корупцію в Україні.

Водночас фраза лідера США є посиланням на слова Байдена про намагання змусити тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна не розслідувати справу його сина.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Вибори в США
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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