Стерли найважливіші фрази: стала відома скандальна інформація про розмову Зеленського з Трампом

У стенограмі переговорів президентів США й України Дональда Трампа й Володимира Зеленського є прогалини. У ній відсутні окремі фрази.

Про це повідомив чиновник Білого дому Олександр Віндман під час надання свідчень в Конгресі, передає The New York Times. Причому зниклі репліки стосуються Джо Байдена, конкурента чинного американського глави.

Віндман повідомив, що не зміг додати деякі пропущені фрази в запис. Йдеться про згадку Зеленським газової компанії Burisma Holdings, до членів правління якої входив син Байдена Гантер, і твердження Трампа про існування записів ексвіцепрезидента Джо Байдена про корупцію в Україні.

Водночас фраза лідера США є посиланням на слова Байдена про намагання змусити тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна не розслідувати справу його сина.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.

Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит до України через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американських виборів-2020.

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