Степанов заявив, що хоче бути главою МОЗ і депутатом одночасно

Карина Бондаренко Політика 07:06, 22.09.2020

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов натякнув, що хоче стати депутатом Одеської обласної ради і при цьому продовжувати очолювати міністерство.

В ефірі "Свобода слова" на ICTV чиновник заявив, що його робота депутатом ніяк не вплине на роботу в МОЗ.

"Жодним чином моє очолення списку до Одеської обласної ради не вплине на мою роботу в Міністерстві охорони здоров'я", – сказав він.

Степанов підкреслив, що після обрання до облради Одеси він не залишить МОЗ, хоча "багато хто про це мріє".

"Чому? Депутат обласної ради не є посадовою особою, він не є депутатом Верховної Ради, який не може працювати на інших посадах", – зазначив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що буде балотуватися від партії "Слуга народу" до Одеської обласної ради.

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Політика

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