Степанов відповів на критику "Голосу" і назвав себе незручним міністром

Марина Ліснічук Політика 09:47, 5.06.2020 Оновлено: 10:01, 5.06.2020

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що не збирається відступати від обраного МОЗ шляху щодо реформування медицини в Україні.

Так він відповів на критику з боку членів парламентської фракції "Голос", які заявили про зареєстроване проти нього СБУ кримінальне провадження. Про це йшлося на брифінгу міністерства 5 червня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Деякі представники партії "Голос" протягом трьох-чотирьох років просто вбивали українську медицину, проводячи над нею експерименти. А деякі дуже виражено підтримували це "вбивство", – зазначив міністр.

Максим Степанов

За словами Степанова, нині таким діяв настав кінець, і відтепер медицину в Україні лише реформуватимуть.

"Тому зрозуміло, чому я для них є таким незручним міністром і чому вони чинять тиск", – додав глава МОЗ.

Міністр запевнив, що такі дії нардепів ніяк не зупинять його на шляху, який команда міністерства обрала для побудови системи якісної медицини в країні. Він підкреслив, що його не хвилює "те, що вони роблять, адже в них усе одно нічого не вийде".

"Якби представники цієї партії почали схвально відгукуватися про мої дії, тоді б я задумався, що саме роблю не так", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував звинувачення народної депутатки від "Голосу" Олександри Устінової щодо буцімто підроблення документів МОЗ.

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