Рада провалила призначення Степанова і Марченка міністрами

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня не змогла призначити Максима Степанова новим міністром охорони здоров'я України. Також було провалено голосування і щодо Сергія Марченка, якого готували в міністри фінансів.

Так, за проєкт постанови №3284 (призначення Степанова) проголосували тільки 217 народних депутатів при необхідних 226.

Для призначення Марченка не вистачило всього трьох голосів – відповідний проєкт постанови підтримали 223 нардепи з 226.

Максим Степанов і Сергій Марченко

Раніше парламентарії відправили у відставку чинного главу Мінфіну Ігоря Уманського.

Крім того, Рада звільнила керівника МОЗ Іллю Ємця.

Що відомо про Максима Степанова

Степанов народився 18 серпня 1975 року в Амурській області СРСР в родині медиків, за першою освітою – хірург.

У 2011-2016 роках був директором поліграфкомбінату "Україна", який одним з перших в країні почав друкувати ID-карти.

У 2017 році призначений головою Одеської обласної державної адміністрації. Своїми пріоритетами називав медицину, інфраструктуру й освіту.

У 2019 році, під час президентської кампанії, вступив в конфлікт з Петром Порошенком. Після свого звільнення Степанов потролив тодішнього президента.

З початком пандемії коронавірусу він зайнявся волонтерством, допомагав одеським лікарням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!