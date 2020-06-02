Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спростував звинувачення народної депутатки від "Голосу" Олександри Устінової щодо буцімто підробки документів МОЗ.

За її словами, міністерство винесло на голосування Кабміну неузгоджену постанову про автономізацію лікарень у рамках другого етапу медичної реформи, де лобіюються фінансові інтереси деяких лікарських установ Києва. Втім Степанов на брифінгу 2 червня заявив, що всі ці закиди безпідставні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Судячи з матеріалу, у народної депутатки Устінової є хист до політичної фантастики. Якщо говорити по суті, то в нас є певний порядок ухвалення постанов уряду. Як це все відбувається? МОЗ був розроблений проєкт постанови, який потім надсилається у міністерства або інші органи центральної виконавчої влади для зауважень, які вони надають до цієї постанови. Потім ці зауваження або враховуються, або ні. І вже узгоджений проєкт постанови виноситься на засідання уряду", – пояснив міністр.

Максим Степанов "Четверта студія"

"Так-от, там було приведено дві фотографії. Перша – це те, що МОЗ надсилало до міністерств, а друга – це проєкт постанови з урахуванням вже зауважень Мінфіну, який був винесений на засідання Кабміну. Це було відображено в стенограмі, можна передивитися на сайті уряду це засідання", – додав очільник МОЗ.

Степанов також запевнив, що Кабмін працює достатньо прозоро і чітко з дотриманням всіх без винятку встановлених правил та регламенту.

"Дуже дивно, що народна депутатка Устінова за майже рік роботи так і не вивчила цих правил і не знає, в який спосіб ухвалюються ті чи інші нормативні акти Кабміну", – підсумував урядовець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов розповів, що майже тисяча лікарень в Україні недоотримали фінансування. За його словами, найменше грошей з бюджету виділили обласним лікарням, а також дитячим та інфекційним закладам. У деяких медустановах мова йде про 50% недостачі.