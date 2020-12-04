Степанов сказав, коли вакцина проти COVID-19 повинна надійти в Україну
Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX. Препарат поставлятимуть декількома траншами, перший із яких – ймовірно, навесні 2021 року.
Відповідні документи країна має підписати вже до 7 грудня. У цьому запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання нардепів під час засідання Верховної Ради 4 грудня.
"Думаю, що термін отримання цієї вакцини – це кінець першого чи початок другого кварталу", – заявив глава МОЗ.
Крім цього, додав він, нині українські фахівці перебувають на стадії переговорів зі світовими виробниками вакцин проти COVID-19. Серед них – фармацевтичний гігант Pfizer.
"Теж розраховуємо їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року", – підкреслив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше Максим Степанов заявив, що Україна не розглядає закупівлю і використання російської вакцини проти коронавірусу, так як її фактично не існує.
український генетик Олександр Коляда пояснив, що побічною реакцією на щеплення проти коронавірусу можуть стати підвищена температура, стомлюваність або головний біль. Проте вакцинуватися все одно потрібно, оскільки іншого способу подолати цю хворобу не буде.
Зі свого боку співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вважає, що влада хоче змусити українців заплатити приблизно 70 мільярдів гривень за вакцину проти коронавірусу.