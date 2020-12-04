Степанов сказав, коли вакцина проти COVID-19 повинна надійти в Україну

Україна отримає до 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу в межах глобальної ініціативи COVAX. Препарат поставлятимуть декількома траншами, перший із яких – ймовірно, навесні 2021 року.

Відповідні документи країна має підписати вже до 7 грудня. У цьому запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання нардепів під час засідання Верховної Ради 4 грудня.

"Думаю, що термін отримання цієї вакцини – це кінець першого чи початок другого кварталу", – заявив глава МОЗ.

Крім цього, додав він, нині українські фахівці перебувають на стадії переговорів зі світовими виробниками вакцин проти COVID-19. Серед них – фармацевтичний гігант Pfizer.

"Теж розраховуємо їх отримувати, починаючи з другого кварталу наступного року", – підкреслив Степанов.

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