Степанов пояснив, навіщо МОЗ потрібні саме 296 млрд з бюджету

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, куди повинні піти запропоновані ним 296 млрд грн бюджетних грошей.

На брифінгу в середу, 2 грудня, чиновник зазначив, що МОЗ провело ретельні розрахунки та може відзвітувати по кожній сумі.

"Потрібно 296 млрд гривень для потреб Міністерства охорони здоров'я на 2021 рік. Ми виходили з двох речей. У цій сумі розраховане по кожному конкретному захворюванню. Наприклад, щоб вилікувати людину після інсульту, вартість його лікування в залежності від перебігу хвороби може становити від 22 до 118 тисяч гривень", – сказав він.

Також в 296 млрд гривень закладені зарплати лікарям і медичному персоналу.

"Крім того, це заробітна плата лікарів, медсестер і саніторок. Зарплата лікаря не може бути 7-9 тисяч гривень. Я нікого не хочу лякати, а де одного разу ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть всі лікарі туди, де цінують їхню працю . Ми розрахували мінімальну зарплату для лікарів – 23 тис грн, 17 – медична сестра і 12 тис грн – санітарка. Це базова ЗП для медиків і персоналу", – зазначив міністр.

Степанов підкреслив, що готовий зустрічатися з народними депутатами і показувати всі розрахунки та доводити все цифри.

"Там немає розкоші і надмірностей. Там та сума коштів, яка необхідна для вирішення базових потреб нашої країни", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр Максим Степанов обурився через те, що в держбюджеті на 2021 рік заклали значно менше коштів на медицину, ніж потрібно: 159 млрд грн замість 296 млрд гривень.