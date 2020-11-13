Степанов – мерам-бунтівникам: нехай подивляться на хворих, які зривають маски, щоб померти

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов порадив мерам, які вирішили не вводити в своїх містах карантин вихідного дня, відвідати лікарні і подивитися на пацієнтів у важкому стані.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 13 листопада глава МОЗ розповів, як такі хворі не витримують і зривають маски для вентиляції легенів, щоб померти (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Я щотижня їжджу по лікарнях, їжджу в реанімації, спілкуюся з лікарями та бачу важких хворих, які іноді зривають маски, щоб померти тихенько, як розповідали (лікарі) Ольга Голубовська та Сергій Дубров. Нехай цим займуться, тоді буде краще", – сказав Степанов.

Також міністр додав, що місцева влада за законом може тільки посилювати карантинні заходи, але не виконувати рішення Кабміну вона не має права.

Як повідомляв OBOZREVATEL Кабінет міністрів ввів в Україні карантин вихідного дня, який діятиме з 14 по 30 листопада. Про те, як це позначиться на бізнесі і чи допоможе зупинити зростання захворюваності, читайте тут.

Мери кількох міст вирішили не вводити додаткові обмеження. У відповідь на це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що вони не мають таких повноважень.

Водночас у Львові вирішили зробити суботу та неділю робочими для низки підприємств і установ, щоб на них не поширювалися введені обмеження.

Також мер Дніпра Борис Філатов натякнув, що в місті не вводитимуть карантин вихідного дня.