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27 вересня • оновлено в 19:26
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Стенограма бесіди Зеленського з Трампом: дипломат оцінив наслідки для України

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На Україну ніяк не повинна впливати оприлюднена розшифровка розмови президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом.

Єдиний нюанс – у тому, що Зеленський погодився з Трампом стосовно недостатньої допомоги з боку Євросоюзу. Таку думку висловив у ефірі ObozTV дипломат, глава МЗС України у 2007-2009 роках Володимир Огризко (з повним текстом стенограми розмови Трампа і Зеленського можна ознайомитися тут).

"Ми не повинні надто сильно переживати. Бо проблема зараз не в Україні. Проблема для США – в тому, що сказав пан Трамп", – зазначив Огризко.

"Для України це може бути проблемою лише у контексті того, що президент Зеленський погодився з Трампом з приводу не надто великої допомоги з боку Євросоюзу. Хоча зараз у Нью-Йорку він дещо підправив ситуацію", – уточнив дипломат.

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Дипломат звернув увагу, що подібна риторика Трампа щодо європейських союзників по НАТО "в руслі його традиційного підходу".

"Чи треба було президенту Зеленському під час цієї телефонної розмови так активно це підтримувати – інше питання. Але ви знаєте характер Трампа – з ним важко говорити про якісь речі, якщо ти йому кажеш не те, що йому подобається", – пояснив ексміністр.

На його переконання, Україна не повинна втручатися у внутрішні справи США.

"Нам потрібно забезпечити підтримку як з боку демократів, так і з боку республіканців. Як у Сенаті, так і у Конгресі. Тому ми маємо дистанціюватися від усіх цих внутрішніх американських суперечок. Це їхня проблема", – порадив він.

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Огризко констатував, що скандальна історія стала "гарним досвідом" для Зеленського і "піде йому на користь".

"Навіть коли найбільші високопосадовці розмовляють по найзахищенішому зв'язку, вони повинні розуміти, що у певний момент через певні обставини зміст їхніх переговорів може стати публічним. Тому кожен із них має 10 разів подумати, перш ніж сказати хоча б одне слово", – наголосив дипломат.

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Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Огризко
Місце
США
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
У цьому кріслі Зе виглядає зовсім невідповідним елементом.
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филипп филипыч
филипп филипыч
ваще та от санкций к россии кроме россии страдает еще и европа но никак не сша. поэтому зе лучше дружить с европой. ибо европе выгодно отменить санкции к россии возникшие из за событий в украине. ща обидится старушка европа и снимет санкции. и пендосы не помогут. думай зе)
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Питон Каа
Питон Каа
Смешно наверное быть украинцем...
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