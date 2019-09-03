Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 14:48
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Стефанчук вибив стілець?" Разумков оконфузився у Раді. Фото

4.5т Читати матеріал російською

Зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим трапився конфуз у Раді. Він перекинув стільця, коли потягнувся до мікрофона після того, як нардепи проголосували за зняття недоторканності.

Кадри у Раді зняв фотограф Ян Доброносов. Знімок він опублікував на сторінці у Facebook із підписом "команда".

Новини
Рада зняла депутатську недоторканність: хто підтримав

На допомогу Разумкову кинувся перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Він встиг вправно підхопити стілець під час падіння, поки депутати аплодували власному рішенню.

"Стефанчук вибив стілець?" Разумков оконфузився у Раді. Фото
"Стефанчук вибив стілець?" Разумков оконфузився у Раді. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звертаючись до депутатів, Зеленський перейшов на жаргон у Раді.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
7
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...