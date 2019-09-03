"Стефанчук вибив стілець?" Разумков оконфузився у Раді. Фото

Зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим трапився конфуз у Раді. Він перекинув стільця, коли потягнувся до мікрофона після того, як нардепи проголосували за зняття недоторканності.

Кадри у Раді зняв фотограф Ян Доброносов. Знімок він опублікував на сторінці у Facebook із підписом "команда".

На допомогу Разумкову кинувся перший віцеспікер Руслан Стефанчук. Він встиг вправно підхопити стілець під час падіння, поки депутати аплодували власному рішенню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звертаючись до депутатів, Зеленський перейшов на жаргон у Раді.

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