Допустимі в лазні, – Стефанчук пояснив скандальні слова Корнієнка про "корабельну сосну"
Скандальна розмова про "робочу бабу" між головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком та його колегою Давидом Арахамією є неприпустимою.
Подібне спілкування можливе тільки "десь у лазні". Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив перший заступник голови Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук.
Він підкреслив, що не схвалює такі висловлювання. "Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажімо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у лазні, де можна поговорити, поспілкуватися про все. Ну, так сталося", – сказав політик.
Він додав: для нього важливим є той факт, що Корнієнко "відразу знайшов у собі мужність вийти й відразу вибачитися".
На зауваження журналіста, що Корнієнко спершу виправдовувався в соцмережі, Стефанчук відповів, що "не відслідковує дуже докладно" цю ситуацію. Як сказав "слуга", Корнієнко – "дуже порядна людина".
"І, знаєте, хто без гріха – нехай кине камінь. Але важливо не те, що ти не повинен робити помилок, ти мусиш робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – сказав Стефанчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу", Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.
Згодом Корнієнко виправдався за злиту в мережу розмову, назвавши її монтажем.
Сама нардепка заявила, що в скандалі замішані політичні конкуренти. Її колеги в парламенті, зазначила Аллахвердієва, телефонували до неї "і поклялися, що ні говорили нічого з опублікованого".
Зі свого боку Арахамія заявив, що скандальний відеозапис нібито було змонтовано з двох частин, одна з яких – в гумористичному стилі.
Згодом Корнієнко спростував монтаж, проте заявив, що частина розмови була загублена. Гучні висловлювання, як зізнався політик, були не про колегу в парламенті, а про Тетяню Домбровську, депутатку Миколаївської міськради. "Слуга" приніс свої вибачення і назвав висловлювання неприпустимими.
Домбровська прийняла вибачення і заявила, що має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу".