Допустимі в лазні, – Стефанчук пояснив скандальні слова Корнієнка про "корабельну сосну"

Скандальна розмова про "робочу бабу" між головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком та його колегою Давидом Арахамією є неприпустимою.

Подібне спілкування можливе тільки "десь у лазні". Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив перший заступник голови Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук.

Він підкреслив, що не схвалює такі висловлювання. "Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажімо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у лазні, де можна поговорити, поспілкуватися про все. Ну, так сталося", – сказав політик.

Він додав: для нього важливим є той факт, що Корнієнко "відразу знайшов у собі мужність вийти й відразу вибачитися".

На зауваження журналіста, що Корнієнко спершу виправдовувався в соцмережі, Стефанчук відповів, що "не відслідковує дуже докладно" цю ситуацію. Як сказав "слуга", Корнієнко – "дуже порядна людина".

"І, знаєте, хто без гріха – нехай кине камінь. Але важливо не те, що ти не повинен робити помилок, ти мусиш робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – сказав Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу", Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.