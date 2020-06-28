Допустимі в лазні, – Стефанчук пояснив скандальні слова Корнієнка про "корабельну сосну"
Руслан Стефанчук висловився про скандал із "корабельною сосною". prm.ua
Скандальна розмова про "робочу бабу" між головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком та його колегою Давидом Арахамією є неприпустимою.
Подібне спілкування можливе тільки "десь у лазні". Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив перший заступник голови Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук.
Він підкреслив, що не схвалює такі висловлювання. "Я про це говорив і Олександру. Просто сталося так, що набуло розголосу, скажімо так, спілкування між хлопцями, яке не допустиме або допустиме десь у лазні, де можна поговорити, поспілкуватися про все. Ну, так сталося", – сказав політик.
Він додав: для нього важливим є той факт, що Корнієнко "відразу знайшов у собі мужність вийти й відразу вибачитися".
На зауваження журналіста, що Корнієнко спершу виправдовувався в соцмережі, Стефанчук відповів, що "не відслідковує дуже докладно" цю ситуацію. Як сказав "слуга", Корнієнко – "дуже порядна людина".
"І, знаєте, хто без гріха – нехай кине камінь. Але важливо не те, що ти не повинен робити помилок, ти мусиш робити висновки зі своїх помилок. Я дуже глибоко переконаний, що і Давид, і Олександр зроблять висновки зі своїх помилок", – сказав Стефанчук.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти записали неформальне спілкування керівництва "Слуги народу", Давида Арахамії та Олександра Корнієнка, під час якого вони обговорювали жіночі якості однієї з колег по фракції.
Згодом Корнієнко виправдався за злиту в мережу розмову, назвавши її монтажем.
Сама нардепка заявила, що в скандалі замішані політичні конкуренти. Її колеги в парламенті, зазначила Аллахвердієва, телефонували до неї "і поклялися, що ні говорили нічого з опублікованого".
Зі свого боку Арахамія заявив, що скандальний відеозапис нібито було змонтовано з двох частин, одна з яких – в гумористичному стилі.
Згодом Корнієнко спростував монтаж, проте заявив, що частина розмови була загублена. Гучні висловлювання, як зізнався політик, були не про колегу в парламенті, а про Тетяню Домбровську, депутатку Миколаївської міськради. "Слуга" приніс свої вибачення і назвав висловлювання неприпустимими.
Домбровська прийняла вибачення і заявила, що має намір продовжувати співпрацю зі "Слугою народу".
Тетяна Домбровська і Олександр Корнієнко