Закон про подвійне громадянство потрібен, щоб об'єднати всіх українців, які перебувають за кордоном.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНІАН.

Руслан Стефанчук zik.ua

"Інститут громадянства в усьому світі давно десакралізована. Є країни, які дають громадянство за інвестиції. 86 країн мають подвійне громадянство. Ми хочемо об'єднати 65 млн українців, які розкидані по всьому світу", – зазначив він.

При цьому, за словами Стефанчука, необхідно враховувати низку нюансів, які дають можливість для зловживань, враховуючи, що в країні йде війна. Тому, уточнив він, важливо створити запобіжники.

Саме цим викликана затримка з ухваленням закону. "Ми вирішили зробити паузу, щоб проговорити всі нюанси і в підсумку мати хороший інструмент", – уточнив віце-спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з останніх засідань Верховної Ради законопроект № 2590 "Про внесення змін до деяких законів щодо питань громадянства" президента Володимира Зеленського був знятий з порядку денного.