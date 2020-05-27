Стефанчук пояснив необхідність подвійного громадянства

Юрій Сергієнко Політика 20:39, 27.05.2020 Оновлено: 20:42, 27.05.2020

Закон про подвійне громадянство потрібен, щоб об'єднати всіх українців, які перебувають за кордоном.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНІАН.

Руслан Стефанчук
zik.ua

"Інститут громадянства в усьому світі давно десакралізована. Є країни, які дають громадянство за інвестиції. 86 країн мають подвійне громадянство. Ми хочемо об'єднати 65 млн українців, які розкидані по всьому світу", – зазначив він.

При цьому, за словами Стефанчука, необхідно враховувати низку нюансів, які дають можливість для зловживань, враховуючи, що в країні йде війна. Тому, уточнив він, важливо створити запобіжники.

Саме цим викликана затримка з ухваленням закону. "Ми вирішили зробити паузу, щоб проговорити всі нюанси і в підсумку мати хороший інструмент", – уточнив віце-спікер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на одному з останніх засідань Верховної Ради законопроект № 2590 "Про внесення змін до деяких законів щодо питань громадянства" президента Володимира Зеленського був знятий з порядку денного.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Зеленський анонсував нульову декларацію в 2020-му: хто повинен буде показати доходи і скільки заплатимо

Шмигаль оголосив про відмову від імпорту й нову програму для бізнесу

Водій маршрутки вигнав ветерана АТО без ноги: його провчили

В Україні збільшать зарплати чиновникам: нововведення Кабміну

"Северный поток-2" и "Газпром" оказались под угрозой новых американских санкций