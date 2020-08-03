Стефанчук не виключив проведення референдуму про особливий статус Донбасу

Питання про надання Донбасу особливого статусу може бути винесене на всеукраїнський референдум, результати якого будуть обов'язковими для виконання.

Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук в інтерв'ю Фокусу. Він підкреслив, що мова про відділення територій йти не може.

Відповідаючи на питання, за яких умов доля Донбасу чи Криму має вирішуватися на всеукраїнському референдумі, він відповів, що може бути винесено будь-яке питання, яке побажає український народ.

"За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетничної, расової та релігійної ворожнечі. А ще – питань податків, амністії і органів правопорядку, суду", – сказав Стефанчук.

Він підкреслив, що на референдум виноситься тільки одне питання, і його формулювання повинно бути чітким, а відповідь – або "так", або "ні", без варіантів.

Заступник голови Верховної Ради додав, що якщо питання, які цікавлять народ, вимагають внесення змін до Конституції, "їх теж треба вирішувати і виносити на референдум, якщо знадобиться".

На питання, чи може бути рішення народу за результатами референдуму консультативним, або воно обов'язкове для виконання, перший віце-спікер зазначив, що референдуми є занадто дорогими, і для "консультації з народом досить соціологічних опитувань".

"Ми ж створили формулу, за якою рішення народу обов'язкове для виконання органами державної влади", – підкреслив політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про референдум, який реалізує конституційне право українців на волевиявлення.