Стефанчук назвав умову відставки всього Кабміну Гончарука

У Кабінеті міністрів України йдеться тільки про "точкові зміни", а не відставку всього уряду на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі радіо "Новое время". За його словами, зараз в Раді мають намір тільки посилити соціальний та економічний напрямки в Кабінеті міністрів новими кадрами.

Відповідаючи на питання про незадоволення роботою уряду, яку він висловив як член парламенту, Стефанчук зазначив, що існує тільки одна умова відставки всього Кабміну Гончарука.

Руслан Стефанчук espreso.tv

"Уряд має річний імунітет. Тому тільки в разі, але я фантазую, якщо уряд напише заяву про відмову, тоді тільки може бути розглянуто", – сказав Стефанчук.

Політик зазначив, що думки про те, що парламент заблокований на місяці, не відповідає дійсності.

Як писав OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук нібито вдруге написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram