Радий, що президент пішов далі в підтримці культури та креативних індустрій і рекомендував Раді розглянути та підтримати закон 3851.

Закон надасть підтримку представникам сфери культури, туризму та креативних індустрій, сприятиме динамічному розвитку цих галузей завдяки грантам та пільгам на оподаткування. Законопроект передбачає активне залучення міжнародного досвіду та підтримки.

Із ключового:

Нове поняття “Культурний грант” - фінансова допомога на проекти та інституційна підтримка. Значно спростить співпрацю та синхронізацію з міжнародною практикою.

Пільгове оподаткування – застосування зниженої ставки ПДВ 7%. Це сприятиме росту попиту та розширенню доступності суспільно важливих товарів і послуг:

- стимулювання виробництва якісного національного продукту (культурного, туристичного, продукту креативних індустрій);

- стимулювання платників ПДВ та сприяння легалізації мікро- та малого бізнесу в сфері культури та креативних індустрій;

- менша ставка ПДВ дозволяє зберегти креативним підприємствам більший обсяг оборотного капіталу для його подальшої реінвестиції в бізнес;

- малий бізнес стане цікавим для середнього та великого бізнесу через податкові кредити з ПДВ;

Досвід Британії, Іспанії, Хорватії, Франції, Німеччини із застосуванням зниженої ставки ПДВ показав зростання фізичного обсягу споживання суспільно важливого культурного контенту.

Через пандемію та карантин попит на культурні, креативні та туристичні послуги значно зменшено, а наявні обмеження для діяльності цих галузей створюють додаткові ризики для існування.

Законопроект дозволить запобігти їх подальшій стагнації, а ще не тільки зберегти, а й створити нові робочі місця.

Тримаємо кулаки!