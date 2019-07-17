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"Ставитеся, як до худоби!" Зеленський влаштував скандал із чиновником у Миколаєві

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У президента України Володимира Зеленського сталася перепалка з в. о. голови Миколаївської ОДА В'ячеславом Бонем під час візиту глави держави до Миколаєва 17 червня.

Розмова була про обов'язки чиновника. Один із присутніх на зустрічі бізнесменів розповів, що ще в травні звертався до Боня з питанням про землевідведення, а на кінець липня ще не отримав відповіді, записатися ж на прийом неможливо.

"Я виконую обов'язки з 11 червня, до цього — це не моя компетенція", — сказав чиновник. На що президент розлютився: "Все ви знали. Ви робите вираз обличчя, ніби вперше це бачите. Чому ви до людей, як до худоби ставитеся?"

В'ячеслав Бонь

В'ячеслав Бонь

Скріншот відео

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Після словесної перепалки в. о. голови ОДА заявив, що напише заяву про відставку. Він також зазначив, що не планував працювати в команді Зеленського.

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"А навіщо ви працюєте? Напишіть заяву! Все, вирішили. Так тут в Миколаєві? Вирішили і вирішили", - сказав президент.

На що Бонь відповів: "Якщо потрібно написати заяву за власним бажанням - я її сьогодні (17 липня. – Ред.) готовий написати".

"Так, пишіть! Домовилися", - відреагував глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Миколаєві в Зеленського також відбулася перепалка з директором аеропорту Федором Барною. "Ви хочете нам допомогти, або нас вистроїти тут усіх?" — запитав Барна у Зеленського.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Миколаїв
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Я могу написать))) написать и могу разные вещи. Крутятся как червяки.
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Луговской Николай
Луговской Николай
"...перепалка с директором аэропорта Федором Барной."-сколько этих барн? В Раде Барна,В Закарпатье-Барна,и еще и в Николаеве один шустрый Барна... Как кроликов развелось.
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