"Статтю за незаконне збагачення повернуть": Шевчук розповів про зустріч із Богданом

Найближчим часом команда президента Володимира Зеленського може внести до Верховної Ради оновлену редакцію статті про незаконне збагачення.

Про це повідомив в ефірі ObozTV голова Конституційного суду України в 2018-2019 роках Станіслав Шевчук, якого зняли з посади незадовго до інавгурації Зеленського.

Шевчук розповів подробиці своєї зустрічі з чинним главою Адміністрації президента Андрієм Богданом, яка пройшла ще в березні.

"Щодо пана Богдана – ми всі юристи, всі добре знаємо один одного. Особливо, топові юристи. Ця зустріч (у березні. – Ред.) не була таємницею. Він записався на прийом", – зазначив суддя.

За словами Шевчука, вони з Богданом обговорили рішення КСУ скасувати кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

"Кандидат у президенти Зеленський замислився над тим, як правильно повернути статтю про незаконне збагачення в Кримінальний кодекс. Як голова суду, я коментував рішення КС", – пояснив він.

Суддя додав, що пройшов "нормальний діалог, сторони поставилися один до одного з розумінням".

На питання, чи можна очікувати найближчим часом від президента внесення оновленої статті про незаконне збагачення, Шевчук відповів ствердно.

"Так, це на часі. Думаю, найближчим часом буде зроблено. Не знаю, з цим парламентом або вже з наступним", – сказав він.

Колишній глава КСУ уточнив, що Конституційний суд ніколи не виступав проти незаконного збагачення, "а просто навів критерії, як краще переписати цю норму, щоб вона відповідала Конституції".

"Я думаю, всі професійні юристи, і не тільки пан Богдан, прислухаються до цих рекомендацій. Всі розуміють, що у КС є величезна влада визнавати неконституційними закони, зокрема статті Кримінального кодексу", – звернув увагу Шевчук.

Він охарактеризував Богдана як "професійного юриста, досить жорсткого управлінця з величезним досвідом".

Андрій Богдан president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся