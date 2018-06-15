Статс-міністр МЗС ФРН Міхаель Рот відвідає з візитом Україну

Німецький посадовець під час візиту 16-18 червня візьме участь у київському "Марші рівності" та зустрінеться з представниками громадянського суспільства, ромів і кримських татар.Статс-міністр з європейських питань в МЗС Німеччини Міхаель Рот (Michael Roth) з 16 по 18 червня відвідає з візитом Україну. Посадовець планує взяти участь у київському прайді - "Марші рівності". Окрім того, Рот зустрінеться з урядовцями, депутатами Верховної Ради, представниками громадських організацій, а також - ромів і кримських татар. У центрі уваги під час зустрічей Рота в Києві - процес реформ в Україні, зокрема з огляду на дотримання прав людини, а також становище меншин, повідомили у п'ятницю, 15 червня, в німецькому МЗС.

"Уряд у Києві започаткував важливі реформи. Ми поважаємо ці зусилля. Україна може і надалі розраховувати на нашу солідарність і підтримку. Водночас ми очікуємо, що уряд свої реформи рішуче проводитиме і надалі, та заявить про свою відданість всеосяжному захисту прав людини та захисту прав меншин. Наша солідарність стосується рівною мірою релігійних, етнічних і культурних меншин", - заявив статс-міністр напередодні візиту.

Міхаель Рот також підкреслив, що у розв'язанні конфлікту на Донбасі Берлін підтримує Київ, але водночас очікує, що той виконуватиме свою частину мінських домовленостей.