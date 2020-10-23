Це просто феєрично. Трохи цікавої статистики. Мені почали скидати інформацію з різних виборчих дільниць. Так ось скрізь є цікава тенденція.

Харків, Північна Салтівка, Школа 164, дільниця # 631 289. Згідно з документами повинні були прийняти бюлетені:

мер 1 875

область 1874

район 1 874

місто 1875

нарахували:

Мер +1878 (+3)

Область 1877 (+3)

Район +1877 (+3)

Місто 1890 (+25)

І це при тому, що бюлетені - документи суворої звітності. На сусідній ділянці # +631291 ситуація не краща.

Згідно з документами має бути 2004 бюлетеня.

В підсумку:

мер 2001

область 2009

район 2007

місто 2017

Це означає, що кудись пропали 3 бюлетені для голосування за мера, але інших привезли більше: область +5 бюлл., Район +3 бюлл., Місто +13 бюлл. Загалом люди які беруть участь ще з початку двохтисячних в трійках ДВК пишуть, що такого трешу раніше ніколи не було. Члени комісій задовбали писати акти. Але вони люди відповідальні. Питання ще й у тому, а скільки ще надрукували таких "зайвих" бюлетенів і у кого вони зараз?

Але це ще не все. На ділянках для голосування все ще немає пломб на скриньки для голосування, немає транспортних мішків. Всього цього немає на ранок п'ятниці. Може ще привезуть, але раніше все завозили одночасно. Тепер ніхто ні в чому не впевнений. Крім усього цього на ділянках немає антисептиків. І це під час епідемії коронавируса, коли кожен день спостерігаємо зростання кількості хворих. Зате змусили поставити ковідние кабінки, де будуть голосувати люди з підвищеною температурою від 37.6. Ось такого ноу-хау від цієї недовласті я не очікував. Запрошувати хворих коронавірусів на ділянки, щоб вони заражали інших? Оригінально. А організувати для таких хворих голосування на дому ці квартальні аніматори не догадались? На кабінці буде спеціальна табличка про те, що вона для людей з високою температурою. І це все відмінність. На фото ця ковідная кабінка позначена хрестиком. Добре, що не похоронним. Так що ласкаво просимо в осередки поширення COVID-19, які влада підготувала для вас.

Загалом все по Льюіс Керролл:

- Все чудесатее і чудесатее! Все любопитственнее і любопитственнее! Все дивніше і дивніше!

А ви надсилайте мені і далі інформацію. Про таких "досягнень" треба розповідати, щоб до людей дійшло, що відбувається. Хоча б до якоїсь частини виборців. Тому що без цього одужання суспільства неможливо.