"Стати фортецею перед Зеленським!" Тимошенко потужно звернулася до Ради

"Формула Штайнмаєра" неприйнятна для України, а тому Верховна Рада у співпраці з президентом має розробити й ухвалити українську формулу досягнення миру та реінтеграції окупованих територій.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з парламентської трибуни. Вона зауважила: "формула Штайнмаєра" передбачає, що вибори до місцевих органів влади та їхня легалізація на окупованих територіях відбудуться без демілітаризації Донбасу, відновлення кордону під контролем України й без повернення закону та Конституції України та переміщених осіб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Формула Штайнмаєра" в дипломатичному світі розуміється, як: спочатку вибори, а потім – як життя покаже. А формула України – спочатку демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону та Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори. Ось різниця", – пояснила політикиня.

Юлія Тимошенко Антикор

"Ми як парламент, як команда повинні стати біля президента, а насамперед навіть фортецею перед ним. Нам треба тут, у парламенті, зробити українську формулу врегулювання війни на Сході, повернення територій до України і, безумовно, повернення миру", – наголосила парламентарка.

Вона нагадала, що чинний закон про особливий статус Донбасу, ухвалений попереднім скликанням, містить катастрофічні загрози для суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми були єдиною командою, яка голосувала проти цього законопроєкту. І коли сьогодні хтось виступає проти автономії Донецької та Луганської областей, давайте чесно скажемо: фактична автономія була закладена в тому законі про особливий статус", – зазначила Тимошенко.

Саме тому, на її переконання, зараз потрібно ухвалити такі зміни до закону, які відображатимуть інтереси нашої держави й народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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