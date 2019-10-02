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2 жовтня • оновлено в 18:01
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"Стати фортецею перед Зеленським!" Тимошенко потужно звернулася до Ради

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"Формула Штайнмаєра" неприйнятна для України, а тому Верховна Рада у співпраці з президентом має розробити й ухвалити українську формулу досягнення миру та реінтеграції окупованих територій.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з парламентської трибуни. Вона зауважила: "формула Штайнмаєра" передбачає, що вибори до місцевих органів влади та їхня легалізація на окупованих територіях відбудуться без демілітаризації Донбасу, відновлення кордону під контролем України й без повернення закону та Конституції України та переміщених осіб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Формула Штайнмаєра" в дипломатичному світі розуміється, як: спочатку вибори, а потім – як життя покаже. А формула України – спочатку демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону та Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори. Ось різниця", – пояснила політикиня.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

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"Ми як парламент, як команда повинні стати біля президента, а насамперед навіть фортецею перед ним. Нам треба тут, у парламенті, зробити українську формулу врегулювання війни на Сході, повернення територій до України і, безумовно, повернення миру", – наголосила парламентарка.

Вона нагадала, що чинний закон про особливий статус Донбасу, ухвалений попереднім скликанням, містить катастрофічні загрози для суверенітету й територіальної цілісності України.

"Ми були єдиною командою, яка голосувала проти цього законопроєкту. І коли сьогодні хтось виступає проти автономії Донецької та Луганської областей, давайте чесно скажемо: фактична автономія була закладена в тому законі про особливий статус", – зазначила Тимошенко.

Саме тому, на її переконання, зараз потрібно ухвалити такі зміни до закону, які відображатимуть інтереси нашої держави й народу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Юлія Тимошенко
Теги
Формула Штайнмаєра ВО Батьківщина
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Непонятно,что все взбудоражились.Зе после телефонных разговоров и встречс Трампом,где он,конечно ,попал под раздачу и несколько испортил отношения с Макроном и Меркель.,нужно было выиграть время и поэтому и была подпись под формулой Штайнмайера.Ну договорились,еще в 2 местах разведут вооруженные силы.А дальше чтобы провести закон о выборах,особом статусе,языке нужно одобрение Рады.и ВСЕ ОТОДВИГАЕТСЯ ОПЯТЬ НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
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руденко евгений
руденко евгений
Волгоград Ец, поэтому он Бывший министр...
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Сироткин Андрюха, Да один ваш министр,Омелян если не ошибаюсь,собрался на танке въехатьв Москву.А дальше непонятки,то ли танк сломался,либо в последний момент в штаны наложил
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленский за ведро картошки готов сдать Украину! жириновский уже требует от путина ввести войска в Украину для защиты рускоязычных-ищите инфу! опг зеленского должно быть арестовано
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руденко евгений
руденко евгений
Кожедуб ruslan, ты провокатор? после ареста "опг" Зеленского, не пройдёт и суток, как войска будут введены - в этот раз Путин не упустит свой шанс...
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Исаев Максим
Исаев Максим
Она права, войну нужно вести до последнего украинца! А потом придём мы, и поднимем оставшиеся от бывшей Украины самые вкусные кусочки!
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