"Стати фортецею перед Зеленським!" Тимошенко потужно звернулася до Ради

"Формула Штайнмаєра" неприйнятна для України, а тому Верховна Рада у співпраці з президентом має розробити й ухвалити українську формулу досягнення миру та реінтеграції окупованих територій.
Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу з парламентської трибуни. Вона зауважила: "формула Штайнмаєра" передбачає, що вибори до місцевих органів влади та їхня легалізація на окупованих територіях відбудуться без демілітаризації Донбасу, відновлення кордону під контролем України й без повернення закону та Конституції України та переміщених осіб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Формула Штайнмаєра" в дипломатичному світі розуміється, як: спочатку вибори, а потім – як життя покаже. А формула України – спочатку демілітаризація, відновлення кордону, повернення закону та Конституції, контролю України над цією територією, а потім вибори. Ось різниця", – пояснила політикиня.
Юлія Тимошенко
Антикор
"Ми як парламент, як команда повинні стати біля президента, а насамперед навіть фортецею перед ним. Нам треба тут, у парламенті, зробити українську формулу врегулювання війни на Сході, повернення територій до України і, безумовно, повернення миру", – наголосила парламентарка.
Вона нагадала, що чинний закон про особливий статус Донбасу, ухвалений попереднім скликанням, містить катастрофічні загрози для суверенітету й територіальної цілісності України.
"Ми були єдиною командою, яка голосувала проти цього законопроєкту. І коли сьогодні хтось виступає проти автономії Донецької та Луганської областей, давайте чесно скажемо: фактична автономія була закладена в тому законі про особливий статус", – зазначила Тимошенко.
Саме тому, на її переконання, зараз потрібно ухвалити такі зміни до закону, які відображатимуть інтереси нашої держави й народу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Реалізація "плану Штайнмаєра" передбачає розведення сил і озброєння в зоні конфлікту, а також проведення виборів в ОРДЛО, після чого Кремль може вимагати особливого статусу для Донбасу.
18 вересня росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".
Міністр закордонних справ Вадим Пристайко натомість заявив, що погодився на неї ще 2 вересня.
В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження "формули".
19 вересня в мережу злили нібито узгоджений текст "формули Штайнмаєра", який начебто відмовилася підписувати Україна на мирних переговорах.
Також була озвучена позиція представника України у Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прессекретарка заявила, що українська сторона не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська.
У Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу.
Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі й гучну "формулу Штайнмаєра".
У мережі опублікували документ, який підписали учасники Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі на засіданні у Мінську 1 жовтня.
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