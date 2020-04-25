Знаменитую фразу "Стадион так стадион" сегодня логично заменить на "Реванш так реванш". Я про увольнение глав налоговой и таможенной служб Верланова и Нефедова. Информация о таком возможном развитии событий у меня была еще несколько лет назад, и я писал – зачем это делают. Определенные силы хотят реванша. Хотят вернуть "старое доброе время" с ручными возвратами НДС, с облигациями, назначением без всяких конкурсов своих людей на ключевые посты. Естественно, не ради реформирования этих структур, там совсем другая мотивация. Мы уже видели, как это все работает. При Тимошенко и при Януковиче.

Премьера обвинять нечем – такие вот увольнения и назначения без объяснений и заслушивания в Верховной Раде традиционно идут от Офиса президента. Так что я уверен – тут след Ермака. Посмотрим на новые (старые) лица, которые придут в ближайшее время. Цушко уже на старте в Минфин. С такими тенденциями на налоговую и таможню можно смело звать Клименко и Калетника. Или их ставленников. Кто там еще в тумане на скамейке запасных? Мороз и Симоненко? Может, Виктор Пшонка и Николай Азаров? Тогда Януковича на премьера, он с пониманием и благодарностью. Они возвращаются, реформам стоп – возвращаем старые схемы. Со знакомыми лицами. МВФ однозначно отреагирует и даже Саакашвили не уговорит их зажмуриться и дать денег. А Зеленский молодец и ничего не знает, конечно…