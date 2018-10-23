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''Старий і море'': Коломойського потролили карикатурою

2.1тЧитати матеріал російською

Журналістка Світлана Крюкова виставила на продаж картину, яка висміює українського олігарха Ігоря Коломойського.

Вона опублікувала у Facebook фото полотна, на якому зображено бізнесмена, який сидить на березі моря із пакетиком насіннячок у майці з написом "ПріветБанк". Назва картини — "Старий і море".

"Виставляю на аукціон картину. Масло, полотно. Заряджена на молодість і гарний настрій. Стартова ціна — 99 у.о.", — написала журналістка.

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За її словами, картина неназваного художника доступна у двох унікальних примірниках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Коломойський має намір взяти участь у президентській кампанії. Він зробив ставку на актора, лідера Студії "Квартал 95" Володимира Зеленського.

Особи
Ігор КоломойськийСвітлана Крюкова
Місце
Україна
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