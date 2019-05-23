Стане ще гірше? В Росії спрогнозували політику Зеленського щодо Путіна

У нового президента України Володимира Зеленського буде більш жорстка політика щодо російського колеги Володимира Путіна, ніж була у його попередника Петра Порошенка.

Не те, що Зеленський налаштований більш радикально щодо Кремля. Він — нове покоління політиків, яке не пов'язане загальною радянською історією, що пом'якшувала відносини між лідерами різних країн, написав в блозі на OBOZREVATEL російський політолог Олександр Морозов.

"Люди 1955-65 рр. народження мали довгу історію радянської і пострадянської взаємодії і це позитивно позначалося на їх особистих відносинах і навіть конфліктах. У Зеленського такого немає. По-друге, він буде дотримуватися подальшої інтеграції в НАТО і ЄС, що викликатиме подальшу напругу з Путіним. Буде нове загострення і може бути ще важче, ніж при Порошенку", — вважає політолог.

Олександр Морозов Еспресо.TV

Відносно майбутнього окупованого Донбасу, то конфлікт буде заморожуватися за прикладом Придністров'я і ніякої реінтеграції не буде. Путін чудово розуміє це.

"Після вбивства Захарченка, Пушилін і його куратори прагнуть побудувати систему економічного забезпечення і співпрацювати з Ростовською областю і півднем Росії. Кремль хоче взяти під власний контроль існуючий на Донбасі бізнес. Контакти Путіна зі світовими лідерами зараз не містять українського питання. У Заходу теж немає ніяких ініціатив в цьому напрямку. Кожен зайнятий своїми питаннями", — підсумував Морозов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська журналістка Яніна Соколова назвала зрадою ідею нової української влади щодо референдуму про мир з Росією.

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