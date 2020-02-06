"Стан складний": віцепрем'єр Федоров серйозно захворів

Віцепрем'єр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров перебуває у складному стані, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пояснюючи відсутність Федорова на презентації мобільного додатка "Дія", передає ТСН.

"Ми працюємо разом, не шкодуючи сил, нервів, а деякі навіть, на жаль, власного здоров'я. Тому сьогодні з нами немає головного драйвера цифровізації нашої країни, нашого віцепрем'єра Михайла Федорова. Ми бажаємо йому швидкого одужання. Давайте йому поаплодуємо, він молодець", – сказав Зеленський.

"Він справді у складному стані перебуває", – додав президент, висловивши надію, що Федорову допоможуть медики.

При цьому діагноз міністра Зеленський не уточнив.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федоров заявив, що "буде честю", якщо в Україну почне повертатися російський бізнес, зокрема IT-компанії

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