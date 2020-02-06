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7 лютого • оновлено в 09:18
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"Стан складний": віцепрем'єр Федоров серйозно захворів

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Віцепрем'єр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров перебуває у складному стані, у нього серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пояснюючи відсутність Федорова на презентації мобільного додатка "Дія", передає ТСН.

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"Ми працюємо разом, не шкодуючи сил, нервів, а деякі навіть, на жаль, власного здоров'я. Тому сьогодні з нами немає головного драйвера цифровізації нашої країни, нашого віцепрем'єра Михайла Федорова. Ми бажаємо йому швидкого одужання. Давайте йому поаплодуємо, він молодець", – сказав Зеленський.

"Він справді у складному стані перебуває", – додав президент, висловивши надію, що Федорову допоможуть медики.

При цьому діагноз міністра Зеленський не уточнив.

Віцепрем'єр Федоров серйозно захворів

Віцепрем'єр Федоров серйозно захворів

Liga

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федоров заявив, що "буде честю", якщо в Україну почне повертатися російський бізнес, зокрема IT-компанії

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Михайло Федоров Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Наверное перетрудился.
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