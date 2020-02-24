Українці, звільнені з російського полону в грудні, досі не отримали обіцяні компенсації в 100 тис. грн і житло.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов і дорікнув владу в особі президента Володимира Зеленського бездіяльністю.

"Два місяці тому було звільнено наших полонених, їх зустрічали з великою помпою. Але тепер Офіс президента виявляє цілковиту байдужість до долі звільнених людей, з'явилися нові інформприводи, а тим часом ігноруються елементарні проблеми героїв Донбасу, тих самих "представників непідконтрольних територій", які пожертвували всім, щоб повернути Донбас під контроль України", – обурився він.

"Досі жоден зі звільнених не отримав обіцяну компенсацію у 100 тисяч гривень. Два місяці люди живуть без копійки грошей! Не вирішуються елементарні проблеми цілої когорти наших відомих героїв, яким держава повинна виплатити куди більше 100 тисяч – їх зарплату за проведені роки у в'язницях і кімнатах тортур. А де звільнені житимуть? Квартири багатьох відібрані окупантами. Ніхто не цікавиться, а куди тепер подітися тим, хто віддав заради боротьби за свободу України", – додав Бутусов.

Володимир Зеленський "24 канал"

Також він акцентував увагу на тому, що багато хто з колишніх в'язнів Кремля вимагають серйозного лікування та працевлаштування. На тлі цього він згадав про особистий дзвінок президента українці Анастасії Зінченко, яку не змогли евакуювати з Китаю із собакою, і дорікнув йому зміщенням акцентів.

"Це дуже зворушливо, що президента так жваво хвилює доля українки з Уханя та її песика, звичайно, їм треба допомогти. Але у вас, Володимире Олександровичу, в країні є проблема страшніша ніж коронавірус – війна! І ваш борг організувати роботу держави так, щоб виконувати зобов'язання перед тими, хто чесно і без дешевих понтів ризикує собою заради Батьківщини і створює тим самим вам саму можливість вести якісь переговори. І ви не маєте права забувати про людські долі, за які взяли на себе відповідальність. Ви не маєте права кидати і забувати своїх громадян. За словами президента повинні стояти вчинки. Інакше це не слова, а порожній трьоп", – емоційно резюмував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко придбав квартиру танкісту Богдану Пантюшенку, який був звільнений після п'яти років перебування у полоні терористів.

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