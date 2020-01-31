Головна Новини
31 січня • оновлено в 09:02
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Стало відомо, що загрожує Льовочкіній, яка підтримала Росію в ПАРЄ

4.8т
Читати матеріал російською

Представницю української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від ОПЗЖ Юлію Льовочкіну не можуть виключити з делегації через її скандальне голосування в ПАРЄ на підтримку Росії.

Про це повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в Facebook. За її словами, в такому випадку повноваження делегації будуть недійсними.

Новини
"Послали в сексуально-пішохідну прогулянку!" Україну шокувало рішення ПАРЄ по Росії

"Згідно з правилами ПАРЄ, кожна делегація національних парламентів створюється за квотним принципом з представників усіх фракцій парламенту. Це є обов'язковим принципом при формуванні делегації і якщо ця умова порушується – повноваження делегації не затверджуються. Ні я, ні хто інший не має права включати або виключати когось з делегації", – підкреслила вона.

За словами Ясько, на роботу в парламентських асамблеях делегують своїх представітітелей політичні партії, які самі визначаються з кандидатами.

Що загрожує Льовочкіній, яка підтримала РФ у ПАРЄ

Що загрожує Льовочкіній, яка підтримала РФ у ПАРЄ

Прес-служба ОТЗЖ

"Загальновідомо, яку політичну силу пані Льовочкіна представляє, і яку політику ця сила проводить. Відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на свій розсуд. А делегація формується з усіх парламентських сил. Я не буду давати оцінку вчинку пані Юлії, це справа її партійних босів і виборців", – заявила Ясько.

Вона підкреслила, що інші 11 членів делегації проголосували проти всіх рішень щодо повернення Росії в ПАРЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від ОТЗЖ Юлія Льовочкіна проголосувала за повернення росіянам повноважень в організації.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Катерина Луговська
Особа
Єлізавета Ясько
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
80
14
Смішно
6
Цікаво
31
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Теперь все можем говорить что Украина поддержала/поддерживает Россию в ПАСЕ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Питон Каа
Питон Каа
Вот такие вот на Украине фальшивые европейские ценности, свобода слова и демократия. Нет там всего этого, там - неофашизм...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Исключить нельзя? Ну ладно, значит нужно переломать дряни ноги, пусть дома сидит! И все довольны...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
6
2 из 4 ответов | показать все
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Medvedkov Yuri - херой, так чего сидишь? Пойди и сделай, запиши на видео да выложи в сетях, чтобы не повадно было другим инакомыслящим.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Alexander Rabinovich
Alexander Rabinovich
Ильичев Андрей, то у них таково понимание "европейские идеалов свободы и демократии". Надо речи вот таких граждан копировать и как можно активнее распространять среди граждан ЕС. Чтобы там понимали, что на самом деле представляют из себя мaйдaнyтые.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новини політики

Топпублікації

Топблоги