Стало відомо, що загрожує Льовочкіній, яка підтримала Росію в ПАРЄ

Представницю української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від ОПЗЖ Юлію Льовочкіну не можуть виключити з делегації через її скандальне голосування в ПАРЄ на підтримку Росії.

Про це повідомила глава української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько в Facebook. За її словами, в такому випадку повноваження делегації будуть недійсними.

"Згідно з правилами ПАРЄ, кожна делегація національних парламентів створюється за квотним принципом з представників усіх фракцій парламенту. Це є обов'язковим принципом при формуванні делегації і якщо ця умова порушується – повноваження делегації не затверджуються. Ні я, ні хто інший не має права включати або виключати когось з делегації", – підкреслила вона.

За словами Ясько, на роботу в парламентських асамблеях делегують своїх представітітелей політичні партії, які самі визначаються з кандидатами.

Що загрожує Льовочкіній, яка підтримала РФ у ПАРЄ Прес-служба ОТЗЖ

"Загальновідомо, яку політичну силу пані Льовочкіна представляє, і яку політику ця сила проводить. Відповідно до принципу вільного мандата, кожен член делегації має право голосувати на свій розсуд. А делегація формується з усіх парламентських сил. Я не буду давати оцінку вчинку пані Юлії, це справа її партійних босів і виборців", – заявила Ясько.

Вона підкреслила, що інші 11 членів делегації проголосували проти всіх рішень щодо повернення Росії в ПАРЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи від ОТЗЖ Юлія Льовочкіна проголосувала за повернення росіянам повноважень в організації.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся