Стало відомо про таємне доручення Єрмака щодо постачання зброї до Азербайджану

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито доручив віцепрем'єру Олегові Уруському домовитися про постачання зброї Азербайджану.

Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Йдеться про 122-мм і 152-мм гармати, а також про некеровані ракети.

За їхніми даними, виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі з азербайджанською стороною, перебуває на контролі глави ОП. Переговори з ними вів директор державного підприємства "Прогрес" Тарас Шийко вже за дорученням Уруського.

Як зазначають джерела, віцепрем'єр – міністр із питань стратегічних галузей промисловості Уруський зустрівся з Шийком кілька тижнів тому.

"Після цієї розмови пан Шийко в таємному порядку сів на приватний літак азербайджанської компанії Socar і вилетів до Туреччини", – розповів один зі співрозмовників.

У Туреччині нібито відбулася зустріч із представниками Азербайджану.

"Під час зустрічі обговорювалися питання постачання Азербайджану з України зброї, а саме: 122-мм і 152-мм гармат і некерованих ракет", – додало джерело.

За його словами, після цього віцепрем'єру Уруському і міністру оборони Андрієві Тарану було поставлено завдання будь-яким способом (як варіант – за залишковим принципом) знайти можливість поставити відповідне озброєння через Туреччину до Азербайджану.

"Усі дії є засекреченими й виконуються з дотриманням максимальної конспірології", – підсумувало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вірменія та Азербайджан знову домовилися про припинення вогню в невизнаному Нагірному Карабасі. Воно набуло чинності 26 жовтня, однак одразу було зірвано.