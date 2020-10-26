Стало відомо про таємне доручення Єрмака щодо постачання зброї до Азербайджану
OBOZREVATEL отримав інформацію про те, що глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив віцепрем'єру Олегу Уруському домовиться про постачання зброї до Азербайджану
На переговори до Туреччини нібито літав директор "Прогресу" Тарас Шийко
За даними джерел, міністру оборони і віцепрем'єру доручено в будь-який спосіб поставити озброєння
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак нібито доручив віцепрем'єру Олегу Уруському домовитися про постачання зброї Азербайджану.
Про це OBOZREVATEL повідомили джерела. Йдеться про 122-мм і 152-мм гармати, а також про некеровані ракети.
За іхніми даними, виконання домовленостей, досягнутих під час зустрічі з азербайджанською стороною перебуває на контролі глави ОП. Переговори з ними вів директор державного підприємства "Прогрес" Тарас Шийко вже за дорученням Уруського.
Як зазначають джерела, віцепрем'єр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Уруський зустрівся з Шийком кілька тижнів тому.
"Після цієї розмови пан Шийко в таємному порядку сіл на приватний літак азербайджанської компанії Socar і вилетів до Туреччини", – розповів один зі співрозмовників.
У Туреччині нібито відбулася зустріч з представниками Азербайджану.
"Під час зустрічі обговорювалися питання поставки Азербайджану з України зброї, а саме: 122-мм і 152-мм гармат і некерованих ракет", – додало джерело.
За його словами, після цього віцепрем'єру Уруському і міністру оборони Андрію Тарану була поставлена задача в будь-який спосіб (як варіант, за залишковим принципом) знайти можливість поставити відповідне озброєння через Туреччину до Азербайджану.
"Всі дії є засекреченими і виконуються з дотриманням максимальної конспірології", – підсумувало джерело.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Вірменія і Азербайджан знову домовилися про припинення вогню в невизнаному Нагірному Карабасі. Воно набуло чинності 26 жовтня, однак відразу було зірвано.