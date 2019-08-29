Стало відомо про перше об'єднання мажоритарників у Раді

Обрані в Верховну Раду IX скликання народними депутатами самовисуванці формують депутатську групу "За майбутнє".

За входження вже підписалися 23 парламентарів-мажоритарників, повідомив "Інтерфакс-Україна" один із них Дмитро Лубинець.

"Нині підписалися 23 народних депутатів. Назва – "За майбутнє", – сказав він.

Засідання Ради Скріншот відео

Водночас Лубинець не став називати прізвища інших нардепів, які увійдуть до групи.

Згідно з українським законодавством, така група матиме права фракції.

Лубинець у Верховній Раді 8-го скликання входив до складу фракції "Блок Петра Порошенка". Він обраний нардепом на позачергових парламентських виборах у мажоритарному окрузі №60. У парламенті попереднього скликання представляв цей же округ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання трапився скандал із журналістами.

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