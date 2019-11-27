Стало відомо про нове місце для скандального Кулика

Звільнений з Генпрокуратури скандальний прокурор Костянтин Кулик може отримати посаду в Службі безпеки України.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст, колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Після звільнення Костянтина Кулика з Генпрокуратури, впливові люди лобіюють його призначення в СБУ. Так, є інформація, що Кулик в СБУ претендує на посаду заступника Головного слідчого управління", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

Костянтин Кулик Судовий репортер

На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

Пізніше спливли подробиці скандалу з гаком поверхом в будинку для прокурора Кулика.

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