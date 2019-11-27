Головна Новини
29 листопада • оновлено в 12:07
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Стало відомо про нове місце для скандального Кулика

4.4т
Читати матеріал російською

Звільнений з Генпрокуратури скандальний прокурор Костянтин Кулик може отримати посаду в Службі безпеки України.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст, колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Після звільнення Костянтина Кулика з Генпрокуратури, впливові люди лобіюють його призначення в СБУ. Так, є інформація, що Кулик в СБУ претендує на посаду заступника Головного слідчого управління", – йдеться в повідомленні.

Новини
Скандал довкола "справи Байдена" спровокував прокурор Кулик - NYT

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив прокурора Костянтина Кулика з органів прокуратури.

Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. Як пише The New York Times, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

Костянтин Кулик

Костянтин Кулик

Судовий репортер

На сайті президента України запустили електронну петицію за звільнення колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика з Офісу генпрокурора.

Пізніше спливли подробиці скандалу з гаком поверхом в будинку для прокурора Кулика.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Костянтин Кулик Сергій Лещенко
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Служба безпеки України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
31
4
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
А как орало это журналистское сцущество при предыдущем президенте! А теперь из подпола тихим шепотом, чтобы не дай бог не обидеть нынешнюю квартальную власть!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги