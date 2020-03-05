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6 березня • оновлено в 02:34
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Стало відомо про контакти Богдана, Гончарука і Рябошапки

2.5т
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Колишні глава Офісу президента Андрій Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка і прем'єр-міністр Олексій Гончарук знаходяться в тісній комунікації.

Як повідомляє "Страна", в день звільнення 5 березня Рябошапка в Раді листувався з Оксаною Нечипоренко, радницею ексглави Кабміну. Також він спілкувався з Богданом, який не стримував емоцій і перейшов на лайку.

У листуванні було сказано, що "Льоша" знаходиться в офісі BRDO на Хорива 55. І він кличе туди Рябошапку і попереджає, що АБ поїхав додому. АБ – це, очевидно, Андрій Богдан.

Рябошапка попався на особистому листуванні

Рябошапка попався на особистому листуванні

strana.ua

Рябошапка попався на особистому листуванні

Рябошапка попався на особистому листуванні

strana.ua

Рябошапка попався на особистому листуванні

Рябошапка попався на особистому листуванні

strana.ua

Оксана Нечипоренко

Оксана Нечипоренко

strana.ua

Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Госбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екс-нардеп від "Слуги народу". Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук Руслан Рябошапка Андрій Богдан
Місце
Україна
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