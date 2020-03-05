Колишні глава Офісу президента Андрій Богдан, генпрокурор Руслан Рябошапка і прем'єр-міністр Олексій Гончарук знаходяться в тісній комунікації.

Як повідомляє "Страна", в день звільнення 5 березня Рябошапка в Раді листувався з Оксаною Нечипоренко, радницею ексглави Кабміну. Також він спілкувався з Богданом, який не стримував емоцій і перейшов на лайку.

У листуванні було сказано, що "Льоша" знаходиться в офісі BRDO на Хорива 55. І він кличе туди Рябошапку і попереджає, що АБ поїхав додому. АБ – це, очевидно, Андрій Богдан.

Рябошапка попався на особистому листуванні strana.ua

Рябошапка попався на особистому листуванні strana.ua

Рябошапка попався на особистому листуванні strana.ua

Оксана Нечипоренко strana.ua

Як писав OBOZREVATEL, в ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора і НАБУ з Госбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедиктова, вже екс-нардеп від "Слуги народу". Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!